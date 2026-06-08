Голям празник е! Правете добрини, но не ходете на фризьор

Осми юни е денят, в който в православния календар се почита Свети Теодор Стратилат. В народната традиция празникът е познат още като Летен Тодоровден. Също така се смята, че от следващия ден започва Петровият пост.

Ако утрото на 8 юни е тихо и ясно, се вярва, че лятото ще бъде топло и богато на плодове. Сутрешната обилна роса се тълкува като знак за горещ сезон, но без резки застудявания. Когато птиците пеят силно още рано, това според поверията означава, че времето скоро ще се изясни и ще стане сухо.

Какво не се прави на този ден

Според народните вярвания на празника е добре да се избягват шиене, работа в градината и тежък физически труд. Не се препоръчват също подстригване и боядисване на коса. Смята се още, че животните не бива да се извеждат навън, защото могат да "слънчасат".

Забранена е консумацията на месо, мляко и яйца, тъй като започва Петровият пост. Той продължава до 29 юни – Петровден, деня на светите първовърховни апостоли Петър и Павел. Това е един от най-леките постове в православната традиция.

Какво е позволено и препоръчително

На трапезата се слагат постни ястия като картофи, леща и гъби. Вярващите се обръщат с молитви към Свети Теодот Стратилат за сила, смелост и издръжливост на воините, за освобождаване на затворници и за защита и победа над злото.

Смята се, че на този ден добрите дела имат особена сила – помощта към хората и грижата за животните носят благополучие. Важно е също човек да поиска прошка от другите и искрено да прости, за да се освободи от обида и тежест в сърцето.

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