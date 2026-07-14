Църквата почита силен мъж на Бога, а народът следи за важен знак

На 14 юли Българската православна църква почита паметта на свети апостол Акила – един от седемдесетте Христови ученици и верен сподвижник на апостол Павел.

Акила бил евреин от областта Понт, който се установил в Рим. След като император Клавдий наредил всички евреи да напуснат града, той и съпругата му Прискила се преселили в Коринт. Именно там срещнали апостол Павел.

Впечатлен от неговите проповеди, Акила приел християнската вяра и се превърнал в един от най-близките му съратници. По-късно бил ръкоположен за епископ и обиколил множество страни, проповядвайки Христовото учение, изграждайки църкви и посвещавайки нови свещеници. Според църковното предание загинал мъченически, убит от езичници.

Какъв знак носи денят?

Според народните вярвания гръмотевиците на 14 юли са знак за дъждовен август.

Нашите предци внимателно наблюдавали времето в този ден, защото вярвали, че то предсказва каква ще бъде втората половина на лятото.

Кой има имен ден?

На 14 юли празнуват всички, които носят името Орлин.

Името произлиза от думата „орел“ и символизира сила, мощ, свобода и прозорливост. Смята се, че има славянски произход, а значението му се свързва със смелостта и величието на царствената птица.

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