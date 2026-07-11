Какъв празник е днес? Известен е и като „Пост за коприва“

На 11 юли Българската православна църква почита паметта на Света равноапостолна княгиня Олга Киевска и Света великомъченица Евфимия Всехвална. В народния календар денят е известен като „Пост за коприва“ – празник, свързан с лечебната сила на едно от най-полезните диворастящи растения.

Света Олга – владетелката, проправила пътя към християнството

Света Олга остава в историята като първата владетелка на Киевска Рус, приела християнската вяра. След своето покръстване тя полага сериозни усилия да въведе християнството в държавата, но среща силна съпротива, особено от сина си Святослав, който остава привърженик на езическите традиции.

Въпреки неуспеха си приживе, именно нейната дейност поставя основите за великото покръстване на Киевска Рус, извършено през 988 година от нейния внук – княз Владимир Велики.

Света Евфимия Всехвална – символ на непоколебимата вяра

На този ден църквата почита и Света великомъченица Евфимия Всехвална, загинала по време на гоненията срещу християните при император Диоклециан през 303 година.

Когато управителят на Халкидон нарежда всички жители да принесат жертва на бог Арес, Евфимия и още 49 християни отказват. Те са арестувани и подложени на жестоки изтезания.

Като най-млада и красива сред тях, Евфимия била изкушавана с обещания за свобода и богатства, а след това заплашвана с тежки мъчения, но не се отказала от вярата си.

Чудото с лъвовете

Според църковното предание Евфимия била хвърлена на диви лъвове, но животните не я нападнали. Вместо това те кротко се приближили и започнали да облизват краката ѝ. Само един от лъвовете леко я одраскал, след което тя мирно предала душата си на Бога и била прославена като една от великите християнски мъченици.

Защо денят се нарича „Пост за коприва“?

В народните вярвания 11 юли е известен като „Пост за коприва“. Според старите поверия именно тогава копривата притежава най-силната си лечебна енергия.

Хората вярвали, че набрана на този ден, тя предпазва от болести, носи здраве, жизненост, късмет и благополучие в дома. Домакините приготвяли ястия с коприва, добавяли я към билкови отвари и я сушели, за да я използват през зимата.

Старо народно поверие гласи, че именно на 11 юли копривата „говори на земята“ и поема най-много от нейната жизнена сила.

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