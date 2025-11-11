Жените от ДПС отбелязаха шест успешни месеца на кампанията "Вяра и семейство"

На 10 ноември в гр. Павел баня се проведе Националната конференция по случай шест месеца от старта на кампанията „Вяра и семейство“ – инициатива на жените в ДПС – Ново начало, под патронажа на г-н Делян Пеевски, председател на ДПС и на Парламентарната група на ДПС – Ново начало.

В Павел баня се събраха 130 жени, представители на женските дружества на ДПС в цялата страна. Те споделиха удовлетворението от работата в кампанията на повече от 1000 жени, участвали в организацията и провеждането на събитията от кампанията.

Всички те говориха за важните послания на устоите на вярата, силата на семейството, обединението около традициите, които достигат до все повече семейства в страната.

Женското лице на ДПС, изразено в усмивките и самочувствието на тези жени показа сила, единство, инициативност, грижа за хората, ясно осъзнаване на ролята, отредена на жената в семейството, в общността и обществения живот. Жените в ДПС превръщат посланието за грижа за хората в ежедневна реалност.

Уважение към жените и висока оценка на работата им дадоха Заместник председателите на ДПС – Халил Летифов, Ерол Мюмюн и Искра Михайлова, членове на парламентарната група на ДПС – Ново начало, Кметът на община Павел баня и домакин на срещата г-н Иса Бесоулу, Областната структура на ДПС – Стара Загора.

Жените, участници в срещата, изпратиха свое специално послание до Патрона на Кампанията Вяра и семейство г-н Делян Пеевски, председател на ДПС.

Следващата среща на все по-големия екип на „Вяра и семейство“ ще бъде в Кърджали, по покана на Кмета на Кърджали г-н Ерол Мюмюн.

Създадена, за да обедини хората около ценностите вяра, семейство и традиции, кампанията поставя в центъра на своята мисия грижата за хората, за всеки дом и всяко дете; съхранението на културната памет и уважението към духовността.

Само за шест месеца „Вяра и семейство“ се утвърди като една от най-смислените и мащабни обществени инициативи в страната:

• Обедини над 25 000 души;

• Проведе над 120 събития;

• Изгради силно и автентично онлайн присъствие, постигна над 630 000 въздействия в социалните мрежи;

• Достигна до хора от всички възрасти, вярвания и региони на страната.

Пътят на „Вяра и семейство“ през месеците:

Май – 6 500 души участваха в първите инициативи;

Юни – организирани 53 събития из цялата страна;

Юли – посланията достигнаха до 50 000 българи онлайн само за този месец;

Август – 140 000 гледания на постовете, отразяващи събитията на кампанията само за месец август– доказателство за устойчив интерес;

Септември – 1 100 последователи във Фейсбук, избрали да останат част от общността;

Октомври – 25 000 души участваха на живо в различни прояви.

Инициативите, проведени от женските дружества на ДПС в страната, се превърнаха в уроци по човечност, отговорност и доброта. Темите, които докоснаха най-много хората:

Заедно за децата – игри, ритуали и инициативи за младите;

Кулинарна памет – вкусът на традицията – от гьозлеме до баклава, срещи на поколения и културно наследство;

Доброто е избор – дарителски жестове и подкрепа за нуждаещи се;

Традиции и приемственост – предаване на умения и ценности между поколенията;

Грижа за природата – засаждане на дървета и екологични акции;

Семейно здраве – профилактика и срещи със специалисти;

Образование и памет – училищни и празнични инициативи, посветени на знанието;

Пътувания с кауза и смисъл – духовни маршрути и културни преживявания, свързващи жени от различни поколения и места.

„Вяра и семейство“ не е просто поредица от инициативи – това е движение на обич, отговорност и взаимност, което показва, че когато говорим с внимание и действаме с грижа, България отвръща с доверие, топлина и съпричастност.

