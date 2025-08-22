Атидже Вели: Кампанията “Вяра и семейство” обединява хората около ценности

С нея искаме да покажем на всички наши съграждани, съседи и приятели истинското лице на Новото начало, казва народният представител от ПГ на ДПС-Ново начало Атидже Вели, национален координатор на инициативата в специално интервю за вестник СТАНДАРТ Мотото на кампанията е “Подай ръка на Новото начало”

- Г-жо Вели, какво представлява кампанията “Вяра и семейство” на ДПС-Ново начало?

- “Вяра и семейство” е национална кампания на Жените в ДПС - Ново начало и се провежда под патронажа и с подкрепата на г-н Делян Пеевски, председател на ДПС и на ПГ ДПС-Ново начало. Нашата цел е да покажем на всички наши съграждани, съседи и приятели истинското лице на Новото начало. Ние поставяме в центъра на нашата политика грижата за хората, за всеки дом и семейство, за децата; съхранението на традициите и културата; уважението към вярата и религията на всеки!

Кампанията “Вяра и семейство” е посветена на обединението на обществото около непреходните ценности – вяра, семейство, традиции. Затова и мотото на кампанията: “Подай ръка на Новото начало”.

Откриването на тази национална инициатива беше в края на април в София, по време на което председателят на ДПС и на ПГ ДПС-Ново начало г-н Пеевски отправи специален поздрав към дамите-участници. Събитието събра дами-председатели на женските дружества на ДПС от цялата страна, които заедно с дамите - народни представители от ПГ на ДПС-Ново начало са, и посланици на кампанията “Вяра и семейство”.

Кампанията “Вяра и семейство” е мащабна и дългосрочна инициатива, която се провежда в цялата страна и вече обхвана десетки населени места с разнообразни дейности и събития.

Само за три месеца като част от кампанията “Вяра и семейство” бяха проведени над 100 събития в цялата страна, в които участваха близо 15 хиляди души. Това са срещи, празненства, отбелязване на религиозни празници, лекции, срещи на деца, младежи и семейства с духовни водачи, безплатни профилактични прегледи, изложби, дарителски кампании, занимания за семейства с деца, кампания “Засади дърво” и много други.

Като национален координатор на кампанията, тук е и мястото от името на всички посланици на “Вяра и семейство” да благодаря на г-н Делян Пеевски за неговата подкрепа за тази инициатива, както и за енергията, която ни дава като патрон на кампанията. Също така и да поздравим всички женски дружества и екипа на кампанията за активността, вдъхновяващите срещи и отдадеността, с която работят.

- Кои са основните послания, които искате да достигнат до българските семейства чрез тази инициатива, особено в контекста на съвременните предизвикателства пред семейството и духовността?

- Кампанията „Вяра и семейство“ е сърцето на едно общонационално усилие на ДПС и на ПГ ДПС-Ново начало да припомним, че силата на едно общество се корени във вярата, семейството и традициите. Тези непреходни ценности ни събират, дават ни посока и смисъл, усещане за принадлежност. Истинската сила на общността се крие в обединението хора от различни поколения. Защото когато сме обединени от добри каузи, създаваме истински моменти на смисъл и подкрепа.

Богатството и разнообразието на всички срещи и събития ни дават възможност да бъдем близо до хората по един човешки начин. В рамките на кампанията „Вяра и семейство“ всяко събитие разказва истории, оживяват традиции, обединявайки общности, семейства, култури, религии и поколения.

Ние във „Вяра и семейство“ вярваме, че кампанията ще остави траен отпечатък в нашите общности и ще допринесе за достойно бъдеще на нашите деца и родители в България.

Най-важните участници в събитията са младите хора, които приемат традициите и грижата за семейството и вярата.

- Каква роля играят жените в тази кампания – не само като основни участници в нея, но и като носители на ценности, традиции и социална промяна?

- Основният двигател на тази кампания, както споделих, са женските дружества на ДПС, разбира се с активното участие и на всички други партийни структури – местни, общински и областни съвети, народните представители. Партньори на нашата кампания са читалища, училища, музеи, представители на вероизповеданията, болници, домове за възрастни хора, спортни клубове, местни и регионални медии, представители на местния бизнес.

За ролята на жените ще цитирам част от обръщението на г-н Пеевски към нас, дамите, на старта на кампанията: “Вие сте пазители на пламъка и топлината в дома и семействата си. С вашата непримиримост, борбеност и всички ваши усилия за защита на слаби и уязвими и възпитанието на децата, вие сте в основата на обществената цялост.”

Жената е олицетворение на семейството и вярата. Във времена на несигурност и предизвикателства, връщането към семейството и вярата дават сигурност и изграждат здраво общество. В центъра на семейния живот е жената – майка, съпруга, дъщеря. Тя поема основната грижа за семейството и грижата за децата. Жената е и посредникът, който предава културните, религиозните и етичните ценности в семейството към следващите поколения.

Съвременната жена е част от трансформацията на обществото – чрез личен пример, професионални постижения и социално активна чрез каузи и кампании.

- Как кампанията “Вяра и семейство” помага да възпитаваме младите в ценности и добродетели?

- Всяка една от срещите възпитава ценности у младите: грижа за децата чрез организиране на празници по случай първи юни, отбелязване на 24 май и първия учебен ден; грижа и уважение към възрастните хора и хората в нужда – кампании за дарения в болници, домове за възрастни хора и социално слаби; познаване и уважение на религията – отбелязване на религиозни празници и срещи с религиозни водачи; познаване и спазване на традициите – от кулинарни изложби през възстановка на традиции до изложби на детски рисунки; грижа за семейното здраве – здраве на децата, здраве на майката, здраве на възрастните; активен живот и създаване на спортни навици.

- Какви са Вашите впечатления от тези срещи? Какво споделят хората?

- Впечатленията от всички срещи, новите идеи на посланиците на кампанията “вяра и семейство” и многото предложения, които те отправят към ДПС и ПГ ДПС-Ново начало, ни дават увереност и основа за Политическата програма на партията и Програмата ни за управление. Истинско Ново начало е хората със своите идеи, инициативи и обществена активност да определят и Новото начало на държавата. Удовлетворяващо е, че мотото на кампанията “Подай ръка на Новото начало” се изпълва със смисъл и реално съдържание - имаме все повече подадени ръце и съмишленици.

С днешния разговор медия “Стандарт” подава ръка за Ново начало!

