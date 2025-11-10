205 000 българи се включиха в кампанията "Вяра и семейство" на дамите в ДПС-Ново начало

120 събития организираха за 6 месеца дамите от ДПС-Ново начало в рамките на мащабната национална кампания „Вяра и семейство“, която се провежда под патронажа на председателя на партията г-н Делян Пеевски.

С мисията си вече показахме на всички наши съграждани, съседи и приятели истинското лице на Новото начало. Ние поставяме в центъра на нашата политика грижата за хората, за всеки дом и семейство, заяви за „Стандарт“ националният координатор на мисията, народният представител от ПГ на ДПС-Ново начало Атидже Вели.

Ние поставяме в центъра на нашата политика децата, съхранението на традициите и културата, уважението към вярата и религията на всеки, заявяват още дамите от ДПС-Ново начало, които днес проведоха голяма среща в Павел баня. На нея бе отчетено, че за половин година кампанията е успяла да ангажира с посланията си 205 000 души.

25 000 българи са се включили в събитията, организирани от „Вяра и семейство“. Мисията е изключително активна във Фейсбук, като кампанията вече има над 215 публикации във Фейсбук и Инстаграм - постове, сторита и рийлчета. „Вяра и семейство“ се радва на 1100 последователи в социалните мрежи, като съдържането на кампанията е било прегледано от 420 000 души.

Събитията, посветени на децата, предизвикаха най-широк отзвук – игри, ритуали, подаръци и инициативи, които показаха, че общността е готова да инвестира в младите с обич и грижа, отчитат дамите, посланици на кампанията „Вяра и семейство“.

Дарителство и помощ е другата главна цел на мисията. Истинската солидарност се прояви чрез дарителски жестове – за ученици, за майки, за домове и институции, за нуждаещи се. Кампанията създаде мост между онези, които имат нужда, и онези, които могат да помогнат, отчитат още дамите от ДПС-Ново начало. И заявяват: „Националните празници и училищните инициативи ни напомниха, че да възпитаме отговорни, знаещи и грижовни деца е сърцето на всяка общност“.

