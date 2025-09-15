Мирем Дервиш пред СТАНДАРТ: Помагаме на хората с кампанията "Вяра и семейство"

Мирем Дервиш е заместник-областен председател на ДПС - Бургас, отговаря за женските дружества на партията. 22 години от професионалния й път преминават в общинска администрация Руен, където последователно заема позиции от младши експерт до заместник-кмет. По образование е икономист, магистър по финанси.

Благодарение на подкрепата на председателя на ДПС и ПГ на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски само за няколко месеца в страната се реализираха над 100 инициативи

Енергията, с която стотици дами се включиха в Женските ни дружества, показва, че хората вярват на ДПС-Ново начало

Благодаря от името на бургаската структура на Искра Михайлова и Атидже Алиева-Вели, които са неуморните двигатели на кампанията „Вяра и семейство“

Подпомагаме нуждаещи се и семейства с малки деца

Безценно е усещането, че си допринесъл животът на другите покрай теб да стане по-лек, казва Мирем Дервиш в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

- Г-жо Дервиш, Вие сте зам.-председател на ДПС-Ново начало в област Бургас. Ресорът Ви е женски дружества. Защо участието на жените в политиката е важно?

- Жените притежаваме интуиция, далновидност и емпатия. Усещаме значимите за хората теми и проблеми, припознаваме ги като свои и с постоянство и упоритост намираме решения. Това са качества, които са важни в целия обществен живот, не само в политиката. Съвременната жена умело балансира между ролята на майка, съпруга и професионалист. Тя е стожер на семейството и тихата сила, която променя обществото към по-добро. Тези принципи са водещи и в политиката на ДПС-Ново Начало.

В структурите на партията няма разделение по пол, всички имаме общи цели, път и визия. Работим заедно с хората, ръка за ръка, за да постигнем нещо добро, значимо и смислено.

Пример за това е националната кампания „Вяра и семейство“, реализирана в подкрепа на основните човешки ценности, върху които се гради едно здраво и стабилно общество. В центъра на кампанията е жената, защото няма по-голям пазител на вярата, обичаите, традициите, дома, семейството и децата от нас, жените.

Кампанията се провежда под патронажа на председателя на ДПС и ПГ на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски и благодарение на неговата подкрепа само за няколко месеца в страната се реализираха над 100 инициативи, насочени към жените, семейството, ценностите, вярата и младите хора.

- За по-малко от година създадохте редица нови женски дружества. С какво се занимават те?

- За по-малко от година в област Бургас ДПС създаде общински женски дружества в 6 общини и десетки местни структури. Само в община Сунгурларе те са 13, а стотици жени се включиха активно. Личният пример и история на всяка от тях е изключително мотивиращ. Това са жени, които са постигнали много както в професионален, така и в личен и обществен план. Истински впечатляващото е, че в натовареното и динамично време, в което живеем, всяка от тях отделя от личното си време, за да се посвети на обществена дейност, да помага и да направи нещо хубаво. Тази енергия и сила са заразителни и доказват, че ДПС- Ново Начало е на правилния път, че хората вярват в нас и са убедени, че заедно можем да постигнем нещо значимо за всички.

Женските дружества в Бургас сме сплотена общност. В рамките на структурите изградихме приятелства, групирахме се по интереси и реализираме редица инициативи в подкрепа на по-уязвимите групи в обществото, на възрастните хора и семействата в риск. Имаме и пълната подкрепа на областното ръководство в лицето на областния председател Христо Широков и на народните представители Калин Стоянов и Исмаил Осман, което създава сигурна и спокойна среда за работа.

- Проведохте специално събитие, посветено на женското здраве. Разкажете повече за тази инициатива на „Вяра и семейство“?

- През последните месеци дамите от Женските дружества в област Бургас се включихме активно в кампанията „Вяра и семейство“, организирахме срещи, дискусии и мероприятия, които припомнят колко важно е да съхраним духовността, традициите и семейството като основни ценности. В едно от събитията, особено внимание обърнахме на женското здраве чрез семинар с гост-лектор експерт. Обсъдихме превенцията, профилактиката и симптомите, предоставихме експертна информация и мотивация на жените да се грижат за себе си. В забързаното ежедневие често пренебрегваме сигналите на тялото, а навременното диагностициране може да се окаже ключово за лечението на много болести, понякога дори животоспасяващо. За всичко това си говорихме с дамите в Айтос, честно, открито, по женски. Благодаря на организаторите и всички участници за интереса към темата. Важна е. Ще я продължим и в другите общини в областта.

- Какви други събития реализира бургаската структура на ДПС-Ново Начало в рамките на инициативата „Вяра и семейство“ ?

- В община Руен поставихме акцент върху традициите и идентичността, като продължение на последователната политика на ДПС в подкрепа на хората, семейството и културните ценности. Организирахме събитие, по време на което представихме местния бит и фолклор и излъчихме послания за важността да познаваме традициите си, да се опираме на обичаите, да ги предаваме на поколенията и да поддържаме жива връзката с родовата памет, духовните ценности и човешките добродетели. Убедени сме, че промяната в обществото трябва да тръгне от най-малката и важна единица - семейството, и ценностите, които формираме в децата си. Благодаря от името на бургаската структура на Искра Михайлова и Атидже Алиева-Вели, които са неуморните двигатели на кампанията „Вяра и семейство“, и които вдъхновяват толкова много хора да се включат.

- Предстоят Ви още инициативи – подпомагане с продукти на семейства в неравностойно положение с малки деца?

- С подкрепата на председателя на ДПС и ПГ на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски в област Бургас често провеждаме такива инициативи. Последната беше насочена към осигуряване на помощ за една бургаска майка, която сама се грижи за тежко болното си дете. Включи се цялата бургаска структура, тихо, без гласност. За нас е важно да знаем, че сме се отзовали, когато са ни потърсили, и че сме помогнали. Безценно е усещането, че си допринесъл животът на другите покрай теб да стане по-лек. Това е и част от посланията на кампанията „Вяра и семейство“ и на цялата политика на ДПС-Ново Начало, да сме близо до хората, в ежедневните им битки, в трудните им моменти, в радостите. Планирали сме да проведем инициативи за подпомагане на семейства с малки деца и на нуждаещи се, както и за семейства на деца със специални образователни потребности, още една изключително важна и чувствителна тема, която трябва да бъде във фокуса на обществото. Вярвам, че това, което правим достига до хората и те го предават нататък.



