Какъв празник е днес? Почитаме честната одежда на Богородица

На 2 юли православната църква отбелязва Полагането на честната одежда на Пресвета Богородица във Влахерна – празник, свързан с една от най-почитаните християнски реликви и с вярата в небесната закрила на Божията майка.

Според църковното предание след Успението на Пресвета Богородица нейната честна одежда била съхранявана от благочестиво семейство в Палестина. Светинята се пазела като знак за нейното духовно присъствие и закрила над вярващите.

Няколко века по-късно двама византийски поклонници открили реликвата и я пренесли тържествено в Константинопол. За нея бил изграден специален храм във Влахерна – квартал край бреговете на Златния рог, който постепенно се превърнал в един от най-важните духовни центрове на Византийската империя.

По-късно там били положени и други светини, свързани с Божията майка – нейният пояс и омофор. Според църковната традиция именно застъпничеството на Пресвета Богородица многократно спасявало Константинопол по време на обсади и вражески нападения.

Народните вярвания за 2 юли

В народния календар денят е свързан с наблюдение на природата и предсказване на времето.

Смятало се е, че:

обилната сутрешна роса вещае слънчев и горещ ден;

ако мъглата се вдигне бързо, предстои хубаво време;

силното бръмчене на пчелите е знак за настъпващи летни жеги.

Какво не бива да се прави днес

Според народните поверия на 2 юли не е добре:

да се тръгва на дълъг път, защото може да бъде неуспешен;

да се мести дом или да се започва преместване, за да не последват загуби и излишни разходи;

да се мързелува, защото така човек прогонва късмета и благополучието от дома си.

В народната традиция денят се свързва и с Берегиня – славянската покровителка на дома, семейството и добрите сили. Тя често е символизирана от брезата, затова хората са прегръщали дърветата и са отправяли молитви за здраве, мир и закрила, съобщава Bulgaria ON AIR.

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