Чудо: Божият храм ги спаси от смърт

Два млади щъркела бяха спасени от отец Лазар Георгиев и миряни в двора на храм „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ в Горубляне след инцидент при полет. След ветеринарен преглед от клиника „Син кръст“ и намеса на РИОСВ, едното птиче отлетя, а другото – наречено Ангел – бе транспортирано за лечение в центъра на „Зелени Балкани“ в Стара Загора, съобщи bTV.

Заради натоварения трафик отец Лазар Георгиев и хора от храма прибрали щъркелите в безопасност. Птиците са млади и са се излюпили тази година. След като се съвзели от стреса, започнали да пият вода и да се движат свободно из двора.

Ангел остана

Единият щъркел обаче успял да отлети още на следващия ден. Останалата птица, която е кръстена Ангел, има хематом в областта на коляното, но при ветеринарния преглед не са установени счупвания на крилата или краката.

За прегледа помогнали доброволно специалисти от ветеринарна клиника „Син кръст“. В спасяването се включили още Столичната община и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

"Зелени Балкани"

След няколко дни грижи в двора на храма Ангел беше транспортиран от доброволци до спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора, където ще продължи възстановяването му. Очакванията са, след като се възстанови напълно, щъркелът отново да бъде пуснат на свобода.

Гнездото до църквата

В Горубляне щъркелите не са рядкост. В близост до църквата има гнездо, а родителите на двете птици всяка пролет се връщат в района. За хората от храма случилото се е още един пример за това как грижата и човечността могат да дадат втори шанс на едно животно, съобщи bTV.