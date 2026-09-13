Трагедия с Боев: Отровен само 5 дни след завръщането си
Младият лешояд покори Европа, но не оцеля в България
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Младият лешояд покори Европа, но не оцеля в България
Ангел е в "Зелени Балкани"
Бори за живота си в Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани"
Екологичен инцидент или човешка намеса, изясняват от "Зелени Балкани"
За ситуацията алармират местни жители
Заради топлото време има достатъчно храна за тях във водоемите
След трепетно очакване белошипите ветрушки се завърнаха от дългото си пътуване в ,,родната" си колония в района на свиленградското село Левка. „Първа...
Стара Загора. Гръцкият биолог Анастасиос Бунас от университета в Янина ще изследва генетичните корени на една от редките птици у нас – белошипата вет...
Добрич. Ще се настоява за промени в законодателството по отношение на правилника на дейността на спасителните центрова, защото в сегашния вид нормат...
МОСВ платило на "Зелени Балкани" за лекция и кетъринг за 12 души