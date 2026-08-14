Нова дреха днес може да промени любовния ви статус: Ето защо

На 14 август православната църква почита паметта на свети пророк Михей и отбелязва предпразненството на Успение на Пресвета Богородица, което се празнува на 15 август.

Вечерта в храмовете започва специалното богослужение Опело Богородично, при което се изнася плащаницата на Божията Майка. То се извършва в навечерието на един от големите християнски празници – Голяма Богородица.

Свети Михей – покровителят на дома

Михей живял в Йерусалим през 748-696 г. преди Христа, по време на царете Йоатам, Ахаз и Езекия, съвременник е на пророк Исайя. Бил потомък от коляното (племето) на Юда. По родното си място Морасти е наречен Морастиец.

Пророческата му книга се състои от седем глави. В първите три той предсказва унищожението на област Самария. В следващите две глави говори за идването на Спасителя Иисус Христос - Месия (на еврейски Машиах, на гръцки Христос, а на български - Помазаник, защото встъпването Му в служението става чрез помазване с елей).

В Евангелие от Матей се цитират думите на пророк Михей за мястото, където щял да се роди Христос: „И ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък от Юдините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израил и Чийто произход е от крайвреме, от вечни дни".

В последните две глави пророкът изобличава израилския народ, който, за да изкупи греховете си, иска да принесе множество жертви на Бог. Михей обаче му напомня за истинското задължение, което има към Бог: „Да работиш справедливо, да обичаш милосърдни дела и смирено да ходиш (т.е. да живееш) пред твоя Бог". Книгата на пророк Михей, написана на еврейски, се отличава с яснотата на своите послания.

Но пророкът бил преследван заради силните си изобличения на беззаконията на юдейския цар Ахав. Спасил се с бягство в планините, но когато се възцарил Йорам, синът на Ахав, Михей бил заловен и убит.

В народната традиция свети пророк Михей се смята за покровител на дома. Вярващите се обръщат към него с молитви за защита на дома и семейството, както и за застъпничество за вдовици и сираци.

На този ден традиционно се отдава почит и на зидарите – майсторите, които изграждат къщи, храмове и крепости. Според народните вярвания по това време те приключвали основната си работа за лятото и помагали на възрастни хора, вдовици и сираци.

Ден за сватовство и нов късмет

14 август се смята и за благоприятен ден за сватовство. Причината е, че след края на Богородичния пост започва сватбеният сезон.

Според едно от поверията неомъжените момичета трябва да облекат нова дреха на този ден, за да привлекат късмета и по-бързо да срещнат бъдещия си съпруг.

Не се препоръчва да се носят скъсани или мръсни дрехи, тъй като според народните вярвания това може да прогони късмета.

Съществува и финансово поверие – на 14 август не е добре да се вземат пари назаем, за да не бъде привлечено финансово неблагополучие.