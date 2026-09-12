Голяма Богородица отеква отново осем дни по-късно
На 23 август приключва празничният период след Успението, а народният календар пази необичайни забрани и обещание за щастлив брак
Следете всички новини, анализи и коментари за Голяма Богородица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На 23 август приключва празничният период след Успението, а народният календар пази необичайни забрани и обещание за щастлив брак
Света Богородица показва и как човек може да бъде достоен за тази милост – чрез вяра, вярност и упование в Бога, така че Христос да се изобрази в него
Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
Към богомолците ще се присъедини и президентът Илияна Йотова
Днес е празник на майката, дома и надеждата
Вечерта започва Опелото на Божията Майка в навечерието на Голяма Богородица
Да не се допуска събиране на животни от различни стада и животновъдни обекти
Посрещнаха Негово Светейшество в двора на централния храм "Успение Богородично" в Кюстендил
Небето се отваря и най-съкровените желания се сбъдват
Камъкът, който е тежал на сърцето им, ще падне
Умиление "прелетяла" от Грузия, Троеручица сама избрала Троянския манастир
Какви традиции се спазват на големия християнски празник
Бизнесменът бил фаталист, често говорел за съдбата
За Света гора-Атон казала: Това място ще бъде мой жребий, даден ми от моя Син и Бог, ще му бъда застъпница
Тя се помоли за здраве
Поверията за големия празник
Празникът е свързан с множество обичаи и вярвания
На Тома Неверни било съдено да провъзгласи Успение Богородично
Ще се проведе и традиционният събор в кв. Гледка
Негово Светейшество Българския Патриарх Неофит пристигна в Троянския манастир, където ще оглави празничната Света Литургия на Голяма Богородица