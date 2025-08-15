Десетки чакат патриарха! Първи думи за Голяма Богородица

Десетки миряни посрещнаха патриарх Даниил в двора на централния храм "Успение Богородично" в Кюстендил, където той оглави светата литургия за Деня на Божията майка

С решение на общинските съветници Голяма Богородица е духовният празник на Кюстендил - денят е почивен за общинските звена и служби.

На влизане в храма патриарх Даниил каза: "Пълната вяра, упование, всепреданост, всеотдаденост на Бога и се удостои да стане Божия майка. От нея няма да чуем някакви гръмки фрази, но това, което ни е казала – "Каквото ви каже, сторете". Да изпълним този неин майчин завет и ще видим ползата за себе си. Честит и благословен празник!".

Българският патриарх Даниил беше посрещнат в храма с празничен камбанен звън, а девойки от града, облечени в народни носии, посипваха розов цвят пред него.

Патриархът беше посрещнат от кмета на общината Огнян Атанасов, областния управител Методи Чимев, архиерейския наместник епископ Исаак Велбъждски. Посрещнаха го и Струмишкият митрополит Наум от Република Северна Македония, гости от православната църква на Чехия и Словакия.

