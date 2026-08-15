Патриарх Даниил с важно послание на Голяма Богородица: „Каквото ви каже, сторете“

В лицето на Света Богородица се разкрива великата Божия милост към човешкия род. Това каза пред БТА в Кюстендил българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който възглави патриаршеската света литургия в храм „Успение Богородично“ по повод един от най-големите християнски празници – Успение Богородично. Празникът е и официален духовен празник на града.

Според патриарх Даниил в личността на Света Богородица се вижда колко голяма е милостта, с която Господ е удостоил човешкия род, и каква благодат е получил Божията майка, избрана да стане майка на Спасителя и да роди Божия Син.

„В нейно лице човешката природа е въздигната и изпълнена с Божията благодат“, каза патриархът.

По думите му Света Богородица показва и как човек може да бъде достоен за тази милост – чрез вяра, вярност и упование в Бога, така че Христос да се изобрази в него.

Патриарх Даниил подчерта, че Божията майка е пример за постоянство и преданост към Бога въпреки всички житейски изпитания. Той припомни, че както Христос остава верен на своето служение докрай и приема човешката злоба заради спасението на света, така и Света Богородица преминава през всички трудности, без да се отказва от вярата си.

Предстоятелят на Българската православна църква отбеляза, че Успение Богородично свидетелства за особеното място на Божията майка в живота на християните.

„Господ я е дарил на целия човешки род като майка на всички човеци“, каза патриарх Даниил.

Той припомни и думите на Света Богородица на сватбата в Кана Галилейска, преди Христос да извърши първото Си чудо: „Каквото ви каже, сторете.“

Патриархът призова вярващите да останат верни на Бога и с търпение и вяра да преминават през изпитанията.

„Ако останем верни и претърпим докрай, ще имаме онази радост, която Света Богородица винаги е носила в себе си“, каза още той.

Патриарх Даниил беше посрещнат в Кюстендил от Велбъждския епископ Исаак, втори викарий на Софийския митрополит и български патриарх и архиерейски наместник на Кюстендилска духовна околия, кмета Огнян Атанасов и областния управител Атанас Гергинов.

В града днес се провежда и 19-ото издание на културния форум „Панагия – въздигане на хляба“. От 12:30 часа на малката сцена на площад „Велбъжд“ патриарх Даниил ще отслужи тържествен водосвет и ще освети празничните хлябове, приготвени за празника „Панагия“.