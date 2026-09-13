Патриарх Даниил с важно послание на Голяма Богородица: „Каквото ви каже, сторете“
Света Богородица показва и как човек може да бъде достоен за тази милост – чрез вяра, вярност и упование в Бога, така че Христос да се изобрази в него
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Света Богородица показва и как човек може да бъде достоен за тази милост – чрез вяра, вярност и упование в Бога, така че Христос да се изобрази в него
Пазят се летописи, свидетелстващи са опазването на християни в тежки времена
Поклонници пожелаха благословия за децата и страната, преди иконата да поеме към българските епархии
Светинята, пред която са документирани стотици чудеса и изцеления, ще остане у нас до 19 август
Археолозите смятат, че находките са част от монашеска обител от XIV век, съществувала през столичния период на Калиакра
Историческо слово на митрополит Арсений пред Свещения пояс на Света Богородица
Общо шест възпоменателни монети ще бъдат отсечени през 2026 г
Според преданието иконата е била намерена в скална ниша в местността Клувията преди четири века
Преди 400 години иконата е била намерена в скалите на родопската местност
Монетите ще се продават в Българската народна банка - на две каси в София
Монените са от чисто злато и без ограничение в тиража
Иконата на Пресвета Богородица „Радост на всички скърбящи“ е известна с голям брой чудеса
Почитаме родителите на Света Богородица, казваме специална молитва
Кога се прада празникът
Братството на манастира кани вярващите да се включат в него
Образът на Света Богородица се яви пред три деца
Изнася се нейното копие, а оригиналът остава в храма
Чудотворната икона на Света Богородица Троеручица се пази в Троянската света обител
Богородичният пост се отличава със своята строгост
В Казанлък посрещнаха чудотворната икона на Света Богородица „Неувяхващ цвят“