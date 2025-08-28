Стоичков посрещна изключителни гости

Легендата на българския футбол Христо Стоичков посрещна изключителните оперни певци Хосе Карерас и Пласидо Доминго в в своята зала на сламата. Двамата знаменити тенори са в София за концерт заедно със световната прима Соня Йончева.

Тяхната среща продължи повече от час, като беше изпълнена със топли спомени между тримата, предаде bTV. Карерас разказа за изключителното преживяване да пее на бенефиса на Стоичков, а Доминго, който е запален фен на „Барселона”, сподели ентусиазма, който е изпитвал от неговите голове.

„Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това!”, това написа Стоичков във Фейсбук по повод срещата.

