Карлос Насар с нови разкртия за скандала. Решението

Карлос Насар направи разкртия за драмата с Българската федерация по вдигане на тежести след разразилия се скандал с финансирането му.

Трикратният световен шампион внесе още повече яснота във взаимоотношенията си с президента на централата Стефан Ботев и потвърди, че ще продължи да се състезава за България, освен ако няма намеса отгоре.

Любимецът на народа каза, че тази година не е получил никаква финансова подкрепа за подготовката си. Карлос е изразходвал над половин милион лева в последната година за подготовка, но не е получил нищо от федерацията заради неподписания си договор. Според него контрактът може да бъде парафиран само при изпълнение на поставените от него условия и при желание от страна на Стефан Ботев.

"Отношенията ми с федерацията са доста прости - никакви не са", започна Насар пред БНТ.

"По моя договор, още преди няколко месеца, който ми беше предложен, беше абсурден, аз не го подписах. Не ми се е плащало нито една подготовка. Предложих и примерен договор. Не ми се отговори с продължение на няколко месеца и аз не мога да продължавам да се унижавам, искайки собствените си пари и да ме карат да се чувствам неудобно, и просто казах на Стефан Ботев, че оттук нататък той ще говори с мениджъра ми. Представих го и съм му дал номер, на който да се обади. Той ми каза, че ще му се обади, но явно не иска да говори с него, а имаше възможност. Сега бяхме на световното заедно", обясни талантът.

Олимпийският първенец отхвърли твърденията на президента на БФВТ, че той му е предложил договор, който обаче е бил игнориран от 21-годишния тежкоатлет.

"Той малко не представлява нещата последователно. Аз му дадох този договор преди пет месеца да го прегледа и да се коментира. Той ми го връчва сега преди световното и аз му казах, че оттук нататък тези неща ще се коментират с моя мениджър. Аз искам да мисля единствено и само за тренировки. А дали той ще ми го даде на мен и аз ще му го дам на него... мисля, че щеше да стане едно прехвърляне на топката преди световното. Да се занимавам с такова нещо е малко несериозно", категоричен бе Насар.

"Аз имам федерации много, за които да се състезавам, обаче България е моят избор. Защото я обичам, не защото трябва, а защото е така. Защото съм израстнал тук, защото хората, които обичам са тук, защото българите са ме научили на нещо, защото треньора ми, който си замина, Илиян Илиев е българин", добави олимпийският шампион.

Световният шампион няма да отстъпи от своите исканията, тъй като предложения договор от федерацията го задължава да прави неща, които според него биха му донесли десетки глоби и не се вписват в неговата концепция за подготовка. Той иска да работи с изцяло свой екип.

"Може би нямаше да закача тази тема, ако той не беше казал, че аз съм станал световен шампион, благодарение на федерацията. Преди около 3 години си скъсах ахилеса и федерацията ми каза да се оправям и не ми вдигнаха телефона", посочи той.

При подписан контракт Насар би печелил около 4000 лева на месец. Въпреки, че парите не биха стигнали за цялата му подготовка, за него това би било знак на уважение.

"Засега нямам намерение да вдигам за друга държава, ако Ботев вече има някакви искания да ми взима правата, това вече е друга тема", завърши Карлос Насар.

