Стоичков посрещна изключителни гости
Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това, написа той
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Малцина могат да бъдат наречени титани в своя бранш! Тези двама приятели са повече от това, написа той
Легендарният тенор ще бъде специален гост на спектакъла Opera D`amore на 19 декември
Великият тенор идва през декември за Opera D’amore
Прощален концерт на великия тенор в зала "Арена Армеец"
Великият тенор получава титлата в Музикалната академия преди концерта на 11 май
Великият тенор излиза за последно на наша сцена на 11 май
Маестрото ще свири с Оркестъра на Софийската опера и балет
Великият испански тенор изнесе последния си концерт у нас като част от прощално турнеБългарските почитатели на единия от знаменитите "Трима тенори" бя...
Хосе Карерас остана доволен от менюто на шеф Марко Лукиари
Хосе Карерас се срещна с кмета на София Йорданка Фандъкова и със заместник-министъра на културата Боил Банов веднага след като кацна в София в понедел...
Тя ме подкрепи в най-трудните моменти от живота ми, каза феноменалният тенор в София "Гена Димитрова беше велика жена. Още помня деня, в който се зап...
Тримата велики - Доминго, Карерас и Павароти
Великият тенор ще пее с музикантите на римлянката, завършила софийската академия Оркестърът на Любка Биаджони излиза на 3 декември в зала номер едно...
"Ла скала", Щатите и Япония са спирките на великия тенор преди НДК "Вълнувам се, че ще се завърна в София. Нищо не може да се сравни с атмосферата в...
Тайнствена бизнес дама подарява цветята на великия тенор 209 бели рози ще красят гримьорната на Хосе Карерас преди прощалния му концерт в София на 3...
Великият тенор избра София, за да се сбогува с публиката Великият Хосе Карерас избра България, за да се сбогува със сцената. Българските почитатели н...
Великият испански тенор Хосе Карерас ще каже последно сбогом на родната публика с концерт на 3 декември в София, който ще остане в историята. Българск...