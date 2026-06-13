Всичко за Хосе Карерас

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209 бели рози за Карерас

209 бели рози за Карерас

Тайнствена бизнес дама подарява цветята на великия тенор 209 бели рози ще красят гримьорната на Хосе Карерас преди прощалния му концерт в София на 3...

13 май | 20:12
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