Драмата на Джон Барнс: от легенда на Ливърпул до банкрут

Историята на легендата на Ливърпул - Джон Барнс е показателен пример за това как дори най-успешните спортни кариери не гарантират финансова стабилност след края на активната игра.

Той не беше просто отличен футболист – той беше икона. Един от първите чернокожи футболисти, които пробиха на най-високо ниво в Англия, обичан от феновете на Ливърпул, с над 400 мача за клуба и над 70 участия за националния отбор на Англия.

В периода си на върха беше символ на елегантен футбол, скорост и техника, но и на социална промяна в английската игра.

Задължения от 1,5 милиона паунда

Наскоро обаче той обяви банкрут, задължения от 1.5 милиона паунда и забрана за ръководене на фирма – е тъжно напомняне за реалността, с която се сблъскват много бивши спортисти.

След края на спортната кариера, липсата на финансово образование, неправилни инвестиции и опити за избягване на данъци често водят до катастрофални последици.

Фактът, че Барнс вече е преминавал през подобни ситуации, само прави настоящата още по-сериозна. Общественото внимание към този случай е голямо, защото той не е "обикновен" играч – той беше ролеви модел, и сега служи като предупреждение.

Барнс може би не е загубил само парите си, но и част от своята репутация. Въпреки това, ако успее да се възстанови от тази криза, може отново да бъде пример – този път за това как се излиза от дъното.

Първи играч с 10 000 паунда на седмица

Но и по този начин се стига до дъното. И идва банкрут. На 23 септември това е подпечатано и с решение на съда в Лондон, след като някогашното крило на Ливърпул, Уотфорд и националния отбор е подал документи за него месец по-рано.

Компанията за медийни консултации, управлявана от Барнс, е натрупала задължения от около 1.5 милиона британски лири, след като около пандемията инвестиция е струвала твърде скъпо на бившата звезда.

Според самия него това е бил най-лошият му ход, дошъл след съвети на хора, които са професионалисти във финансовите консултации.

"Както и много други мои колеги, направих твърде много грешки с парите си - призна Барнс в интервю през август. - И бях "ужилен" - дали се е случило умишлено или просто инвестицията се е оказала грешна...

Задълженията ми са над 1.5 милиона лири, като всичко, което мога да платя от тях, е не повече от 10 процента. Подадох документи да бъда обявен за банкрутирал и ще живея с това."

Култовата фигура от 80-те и 90-те, който сновеше по крилото с невероятната си техника и спечели две титли с Ливърпул в кариерата, е поредният бивш футболист на Острова в подобна ситуация.

Списъкът с имена е дълъг

Само за последните две години имена като Уес Браун (бивш играч на Манчестър Юнайтед), Дейвид Джеймс (рекордьор по мачове във Висшата лига, бивш вратар на Ливърпул), Тревър Синклеър (КПР и Манчестър Сити) обявиха, че са банкрутирали.

И във всеки от случаите е намесен финансов консултант, който е насочил бившите звезди към конкретна инвестиция.

Статистиката потвърждава тревожната тенденция. Според данни на Асоциацията на бившите професионални футболисти (PFA), над 40% от играчите изпитват сериозни финансови затруднения в първите пет години след края на кариерата си.

Това предизвика сериозни дебати за отговорността на финансовите консултанти и нуждата от по-добра финансова грамотност сред спортистите. В отговор PFA и Футболната асоциация вече въвеждат специални образователни програми, целящи да предпазят настоящите играчи от подобна съдба.

Родената в Ямайка звезда

Роденият в Ямайка Джон Барнс се премества в Англия, още като дете и усъвършенства уменията си в югозападен Лондон. През 1981 г. той подписва договор с Уотфорд, след впечатляващ пробен мач с резервите отбора.

След пристигането си на “Викъридж Роуд” Джон Барнс осигурява промоция в първа дивизия на клуба на Елтън Джон, като завършва дебютния си сезон с 13 гола в 36 мача.

Най-великият гол историята на националния тим на Англия

Джон Барнс бързо израства, като играч през следващите няколко сезона, като помага на Уотфорд дори да завършат на второ място, след Ливърпул и класира клуба си на финал в ФА Къп през 1984. И този период му помага да стане част от националния отбор на Англия, воден от Сър Боби Робсън.

През 1984 година той вкарва гол, което мнозина смятат за най-великия гол в историята на “Трите лъва”. Сцената е легендарния Маракана в Рио де Жанейро срещу Бразилия.

Джон Барнс прави целият отбор на Бразилия за смях, като преминава през всички по лявото крило и вкарва зашеметяващ гол, за да спечели Англия с 2:0. 3 години след прекрасният му гол срещу Бразилия, Кинг Кени привлича Джон Барнс в Ливърпул за 900 000 паунда.

Трансфера на Джон Барнс е обявен от доста фенове на клуба за авантюра, но Барнс вкарва 15 гола в 38 мача, а Ливърпул записва и 29 мача без загуба през сезона.

През 1988 година Джон Барнс печели и двете награди за футболист на годината и на професионалните футболисти и на журналистите. А през 89-90 год., неговите 22 гола носят нова титла на Ливърпул. В периода на Сунес е избран за капитан на отбора и е изтеглен като централен халф.

След сезон 1988 година, защитниците в цяла Англия ги тресе страх само, от споменаване на името му. С наелектризиращото си темпо и разкошен дрибъл, както и сила на удара, крилото намира безпроблемно място сред легендите на Анфийлд.

Заедно със съотборниците си Питър Биърдсли и Джон Олдридж, Джон Барнс сформира една от най-смъртоносните атаки, виждана в световния футбол.

През 1997 Джон Барнс напуска Анфийлд и подписва с Нюкясъл, след като кариерата му в Ливърпул тръгва надолу с изгряването на младата надежда на Мърсисайдци - Стив Макманамън.

