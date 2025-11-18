Барселона е най-голямата атракция през сезона

Ето една препратка към кинокласиката в началото.

Треньорът на Барселона Ханзи Флик спокойно можеше да се появи с кожена туника и меч в ръка след мача на Барселона срещу Селта, и досущ като героя на Ръсел Кроу в "Гладиатор" да запита: "Не се ли забавлявате? Не е ли това причината да сте тук?"

Защото Барса може да не е най-силният отбор в Европа в момента, но определено е този, който гарантира най-голямо зрелище.

През уикенда шампионът на Ла Лига записа четвърти мач през този сезон, в който падат шест или повече попадения. Победата с 4:2 над Селта допринесе за общо 66-те отбелязани гола в последните 14 мача на тима - повече от 4 средно на мач.

С безразсъдно смелата тактика на Флик, Барселона в момента е най-добрата гаранция за спиращ дъха футбол с екшън и пред двете врати, великолепни изпълнения, фрапантни грешки и труден за предвиждане краен резултат.

Повечето фенове, които гледат испански футбол, жадуват именно за такова развлечение, даже без задължително да поддържат някой конкретен отбор и да мечтаят за конкретни резултати.

А Барса на Флик доставя огромни дози от това, което се търси.

Когато каталунците излязат на терена и започнат да атакуват вихрено, а защитата им е изтеглена до централната линия, ситуациите пред двете врати се редуват една след друга и във всеки момент може да се случи нещо критично за вратарите.

Това е футболният вариант на Джейк Ламота с нагласата "Нанасям ти моите удари и после ти нанасяш твоите". Рискът е максимален и заради това шоуто е неизбежно.

Флик и неговият пропусклив, но същевременно прекрасен отбор смесва лудостта с магията и вече се сблъсква с почти толкова критики извън игрището, колкото са ударите към Войчех Шчезни във всеки двубой.

Свръхнападателен стил на игра

Само в последните няколко дни футболни легенди като Рууд Гулит, Тиери Анри и Дидие Дешан се изредиха да упрекват Барса и Флик за свръхнападателния стил на игра.

Треньорът на Франция заяви: "Барселона играе с много висока защитна линия, независимо в какъв момент от мача е, и това поставя защитниците в невъзможни ситуации".

Гулит, типично за него, беше по-брутален. "Защо ти е да се придържаш към план, който е обречен да се провали?", държеше да знае той и определи като "камикадзе" подхода на Барса в отбрана.

Нидерландецът някак забрави, че този план не беше никак обречен през миналия сезон.

Анри все още обича клуба, с който спечели Шампионската лига през 2009-а, и не скри раздразнението си от равенството 3:3 с Брюж преди седмица.

"Не искам да говоря така за бившия си отбор, но... не можеш да продължаваш да се защитаваш по този начин. Не мога да подмина факта, че продължават да оставят противниците да тичат сами срещу вратата".

И така може са се печелят трофеи

Водещият и също бивш футболист Иън Пол Джой допълни: "Помнете думите ми, ако продължи да играе с тази висока линия, Барселона може да не спечели нищо през този сезон".

Изглежда всички те забравят, че първо, печеленето на трофеи по този начин е абсолютно възможно и Барселона завоюва три на брой в предната кампания именно с такъв подход.

И второ, високата защита беше също толкова осмивана и критикувана и тогава.

А освен успехите с Барса, тя донесе на Флик требъл с Байерн Мюнхен само преди няколко сезона.

Несъмнено тактиката е изключително рискована и не оставя място за грешки, но е много ефективна, когато е изпълнена добре.

"Можем да говорим за идеята да променя всичко... но не съм треньор, който би направил това", обясни наскоро Ханзи Флик.

"Искаме да играем по начин, който отговаря на ДНК-то на Барса. Не искам да стоя прибран отзад и да победя с 1:0 с контраатака".

Разбира се, наставникът би могъл да не минава директно в другата крайност, а да потърси някакъв баланс между риска и сигурността.Това най-вероятно ще превърне Барселона в по-стабилен отбор - но ще отнеме от атракцията.

"Фактът е, че този тим има уважението на цяла Европа. Като се погледнем в огледалото сме горди от нашата отдаденост и стил на игра", категоричен беше германецът.

Клубът вбеси таксиметровите шофьори

Новият спонсорски договор на Барселона с компанията Uber предизвика остра реакция сред таксиметровите синдикати в каталунската столица, които обвиниха клуба в предателство спрямо неговите основополагащи ценности.

Според организацията Elite Taxi, партньорството с "хиенската корпорация", както я наричат, е удар по идентичността на клуба.

В знак на протест те обявиха пълна стачка по време на двубоя срещу Олимпиакос в Шампионската лига следващия вторник на "Монжуик" с цел да предизвикат максимално неудобство.

Скоро от Барса ще обявят официално партньорството си с Uber, който ще стане официален "мобилен партньор" на клуба. Споразумението, планирано за представяне в сряда, предизвика незабавна вълна от възмущение сред местните таксиметрови шофьори.

Elite Taxi обяви стачка в цялата околност в деня на мача, като протестът ще започне в 17:00 ч. и ще включва блокиране на пътищата около стадиона и клубните офиси на Travessera de les Corts.

Организаторите планират две протестни колони, които ще обградят стадиона и централата на клуба, както и информационните пунктове на летище Ел Прат и жп гара Сантс. Очакват се сериозни смущения в трафика из целия град.

Партньорството с Uber е част от поредица нови търговски сделки, сключени под ръководството на президента Жоан Лапорта, с цел стабилизиране на разклатените финанси на клуба. Барселона вече поднови договора си със Spotify и подписа доходоносни споразумения с Midea и Демократична република Конго, общо на стойност стотици милиони евро.

