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Авджии броиха €9000 за трофеи

Авджии броиха €9000 за трофеи

Двама ловци от Австрия си заминаха за родината с трофеи от диви прасета, убити в Държавно ловно стопанство "Дикчан" - Сатовча. Те имали слука преди ня...

09 април | 17:35
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