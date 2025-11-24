Първи подробности за състоянието на Боби Михайлов

Стана ясно състоянието на Боби Михайлов, след като получи инсулт.

Към 15 часа днес Борислав Михайлов е контактен и адекватен. Няма увреждания в тялото му в резултат на получения инсулт. Той обаче ще остане около 72 часа под строг медицински контрол. Лекарите правят всичко възможно, за да овладеят ситуацията и да не се стигне до по-тежки последствия в резултат на кръвоизлива, който е получил, съобщава БЛИЦ.

Както вече информирахме по-рано днес, 62-годишният бивш президент на БФС бе приет в столичната болница "Токуда", където му е поставена диагноза инсулт.

