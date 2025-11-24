Борислав Михайлов получи удар! Чака се становището на болницата

Бившият президент на Българския футболен съюз и легендарен вратар на националния отбор Борислав Михайлов е приет по спешност в болница. 61-годишният Боби Михайлов се е почувствал зле снощи в дома си в София и незабавно потърсил медицинска помощ. В „Токуда" изследванията са показали, че е получил инсулт, съобщава Sportal.bg.

Състоянието на Михайлов се следи отблизо от специалисти, като към момента няма официална информация за степента на инсулта и прогнозата за възстановяване.

Борислав Михайлов е една от най-емблематичните личности в българския футбол. Той е капитанът на националния тим от САЩ '94 - поколението, което донесе историческото четвърто място. Има над 100 мача за България и богата клубна кариера в "Левски", "Белененсеш", "Рединг" и "Мюлхайм".

Като ръководител Михайлов оглавява БФС от 2005 до 2019 г., а след кратко прекъсване се завръща начело от 2021 до 2023 г. През тези години неведнъж подава оставка или е подложен на натиск, но често получава подкрепа от делегатите.

Очаква се болницата да даде допълнителна информация за състоянието му през следващите часове.

