Всичко за Банкрут

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Гърция между блъфа и банкрута

Гърция между блъфа и банкрута

Участниците на финансовите пазари са в очакване на поредното развитието на гръцката дългова криза, но и изкъсо следят готовността на Федералния резерв...

19 април | 20:25
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Рим се изправя пред банкрут

Рим се изправя пред банкрут

Рим. Рим, столицата на Италия, е застрашен от банкрут, ако градските власти не получат спешно 485 милиона евро. Кметът на града Игнасио Марино заяви,...

27 февруари | 16:47
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„Мудис": Кипър е пред банкрут

„Мудис": Кипър е пред банкрут

Никозия. Рейтинговата агенция „Мудис" предупреди, че Кипър продължава да е заплашен от банкрут и излизане от еврозоната, въпреки постигнатото споразум...

15 април | 15:11
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