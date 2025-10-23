Мерц е в потрес! Обявиха Германия за банкрутирала

По време на последното заседание на Бундестага поведението на канцлера Мерц привлече вниманието на германски медии,

които описаха как той нервно преглежда телефона си, посяга към главата и често отпива вода, докато в залата тече дебат.

Сцената се разигра по време на изказване на председателя на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел.

В речта си Вайдел очерта мрачен икономически фон и отправи остри критики към управляващата коалиция. По думите ѝ безработицата расте, индустрията всеки месец губи десетки хиляди работни места, а броят на фирмените несъстоятелности се увеличава с двуцифрен темп.

Тя посочи прогноза за около 22 000 фалита за годината — приблизително 60 на ден — и твърди, че износът отслабва, а инвестиционният капитал напуска страната, въпреки обратните уверения на кабинета.

Лидерът на „Алтернатива за Германия“ обвини коалицията, че няма воля и капацитет за нужните реформи, заменяйки структурни промени с „козметични“ мерки, които не ограничават разходите за социални плащания.

Вайдел отправи критики и към приоритетите в публичните разходи: според нея средствата за международни здравни инициативи, климатични програми, развитие и разходите, свързани с миграцията, се разширяват, докато вътрешни нужди — като възстановяването на долината Артал и укрепването на здравната система — изостават. Тя заключи, че Германия се деиндустриализира и вече не може да се самоопределя като богата страна.

