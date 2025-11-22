Испания е с 30 мача без загуба. Разкриха тайната

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте е здраво стъпил на земята въпреки блестящата форма, която направи отбора му фаворит за Световното първенство през 2026 година и постави нов национален рекорд за поредни мачове без загуба.

Испанците продължиха серията си без загуба до 30 срещи след победата с 4:0 над Грузия, подобрявайки рекорда от 29, притежаван преди това от златното поколение на Висенте дел Боске между 2010 и 2013 година.

Тази серия включваше перфектната кампания на Европейското първенство, където спечелиха и седемте двубоя, за да завоюват рекордната четвърта титла в Германия миналата година.

Испания също доминира в квалификационната си група за Световното първенство, като спечели и петте мача, отбеляза 19 гола и запази суха мрежа през цялото време.

Максималният им брой от 15 точки от срещите в група Е означава, че на практика са си осигурили автоматично класиране за турнира в Канада, Мексико и САЩ следващото лято, като втория в класирането Турция трябваше да ги победи със 7:0 във вторник, за да спечели групата.

Пред медиите преди мача в Севиля Де ла Фуенте призна за напрежението, което идва с това да бъдеш фаворит на букмейкърите за турнира.

"Става въпрос за това да си сред фаворитите. Успехът е да имаш шансове да се бориш за победа. Има много тънка граница между победата и загубата", каза Де ла Фуенте, цитиран от агенция Ройтерс.

"Няма такова нещо като явен фаворит на Световно първенство. Преди футболът се фокусираше върху други отбори, но сега Испания е сред фаворитите', допълни той.

Селекционерът отдаде успеха на Испания на системното превъзходство в националната футболна структура.

'Тайната е отличната работа във футбола като цяло. В топ клубовете и във федерацията има специфична идея и модел на игра. Тренировки, инвестиции и вяра в идеята", обясни той.

В същото време, селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте изрази разочарованието си от отпадането на Ламин Ямал от националната гарнитура.

Както е известно, Ямал претърпя инвазивна радиочестотна процедура за лечение на дискомфорт в слабините, която му попречи да играе в квалификационните мачове на Испания за Световното първенство през 2026 година срещу Грузия и Турция.

"Шокиран съм; никога преди не съм се сблъсквал с подобна ситуация. Честно казано, не мисля, че това е нормално. Не знаеш нищо, новините не достигат до мен... И тогава се случва това", каза Де ла Фуенте.

