Министър Пешев с голяма награда за Карлос Насар /ВИДЕО/

14 окт 25 | 16:50
Мира Иванова

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетен плакет и парична премия по наредба №5 в размер на 115 хиляди лева на световния шампион в щангите Карлос Насар. На първенството на планетата във Фьорде, Норвегия, българинът спечели титлата в двубоя при 94-килограмовите и златен медал в изтласкването, поставяйки и нов световен рекорд в движението.

„С невероятния си талант, силен спортен дух и постоянство ти доказа, че мястото на българските щанги е сред най-силните в света“, каза министър Пешев.

Той поздрави екипа на Насар и връчи почетни плакети на треньорите Павел Христов, Милко Георгиев, както и на масажиста Атанас Литков. Треньорският щаб на световния шампион ще бъде награден с парична премия в размер на 66 000 лв.

„Докато съм министър на младежта и спорта ще работя за това българските спортисти и младите ни таланти да продължават да прославят България на международната сцена и да се състезават за България“, допълни още Пешев.По време на награждаването присъства и изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор Любомир Петров. Той обяви, че като официално рекламно лице на тотото Карлос Насар има подписан договор на стойност 150 000 лв.

По-рано през годината Карлос Насар беше награден с парична премия от ММС в размер на 60 000 лв. и за трите знатни медала от Европейското първенство в Кишинев, Молдова.

