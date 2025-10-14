Неочакван обрат с ключов играч на Ливърпул

Шампионът на Англия Ливърпул е променил позицията си относно бъдещето на италианския офанзивен футболист Федерико Киеза в клуба, твърди Football Insider. Твърди се, че първоначално от „Анфийлд“ са били готови да пуснат 27-годишното крило в друг клуб през януари, за да получи игрово време. Сега вече обаче Ливърпул възнамерява да задържи Киеза, тъй като той се е превърнал във важна част от отбора.

Италианският стрелец се присъедини към мърсисайдци през лятото на 2024 г. През този сезон той записа шест участия във всички състезания, като отбеляза два гола и направи две асистенции. Договорът му с клуба е до лятото на 2028 г.

Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 14 милиона евро, пише gol.bg.

