Ето кога е следващият мач Левски - ЦСКА

БФС съобщи чакана новина за вечното дерби
13 окт 25 | 22:41
Първото вечно дерби за сезона между Левски и ЦСКА бе насрочено за 8 ноември, събота, от 15:30 ч. От БФС публикуваха програмата до 15-ия кръг, както и за 1/16-финалите за Купата на България.

Сините и червените стартират участието си на 29 октомври, като от 13:30 ч. воденият от Христо Янев тим гостува в Севлиево, а от 16:30 ч. Левски има визита в Пазарджик.

Вижте цялата програма:

Купа България 1/16 финал

28.10/вторник/    Спартак Пл    –    Ботев Пд    12.45    Диема спорт
Бдин Вд    –    Добруджа    13.30    
Рилски спортист    –    Локомотив Сф    13.30    
Ямбол 1915    –    Спартак Вн    13.30    
Фратрия    –    Арда    15.45    Диема спорт
Дунав Рс    –    Локомотив Пд    18.45    Диема спорт
29.10 /сряда/    Миньор Пк    –    Черно море Вн    12.00    Диема спорт 2
Севлиево    –    ЦСКА    13.30    Диема спорт
Марек    –    Монтана    13.30    
Витоша Бистрица    –    Берое    13.30    
Спартак Пд    –    Славия    13.30    
Спортист Св    –    Септември Сф    13.30    
Загорец НЗ    –    Ботев Враца    13.30    
Хебър 1918    –    Левски Сф    16.30    Диема спорт
30.10 /четвъртък/    Черноморец 1919    –    Лудогорец Рз    13.30    Диема спорт
Янтра Гб    –    ЦСКА 1948    16.30    Диема спорт

Приема предложената програма от 13 – ти  до 15-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:

XIII кръг

24.10 /петък/    Монтана 1921    –    Арда 1924 Кж    15.00    Диема спорт
Спартак 1918 Вн    –    Ботев Пд    17.30    Диема спорт
Локомотив 1929 Сф    –    Локомотив 1926 Пд    20.00    Диема спорт
25.10 /събота/    Ботев Вр    –    Септември Сф    13.00    Диема спорт
Славия 1913 Сф    –    Черно море Вн    15.30    Диема спорт
Левски Сф    –    Добруджа 1919 Дч    18.00    Диема спорт
26.10 /неделя/    ЦСКА Сф    –    Берое СЗ    17.15    Диема спорт
27.10/понеделник/    ЦСКА 1948 Сф    –    Лудогорец 1945    17.30    Диема спорт

XIV кръг

01.11 /събота/    Добруджа 1919 Дч    –    Спартак 1918 Вн    12.00    Диема спорт
Локомотив 1926 Пд    –    Ботев Пд    14.45    Диема спорт
Септември Сф    –    Славия 1913    17.30    Диема спорт
02.11 /неделя/    ЦСКА Сф    –    Монтана 1921    12.45    Диема спорт
Арда 1924 Кж    –    Левски Сф    15.15    Диема спорт
Черно море Вн    –    Лудогорец 1945    17.45    Диема спорт
03.11/понеделник/    Берое СЗ    –    Локомотив 1929 Сф    16.00    Диема спорт
Ботев Вр    –    ЦСКА 1948 Сф    18.15    Диема спорт

XV кръг

07.11 /петък/    Спартак 1918 Вн    –    Септември Сф    15.00    Диема спорт
Ботев Пд    –    Добруджа 1919 Дч    17.30    Диема спорт
08.11 /събота/    Локомотив 1929 Сф    –    Ботев Вр    12.00    Диема спорт
Левски Сф    –    ЦСКА Сф    15.00    Диема спорт
Локомотив 1926 Пд    –    Берое СЗ    18.00    Диема спорт
09.11 /неделя/    Славия 1913    –    Монтана 1921    12.30    Диема спорт
ЦСКА 1948 Сф    –    Черно море Вн    15.00    Диема спорт
Лудогорец 1945    –    Арда 1924 Кж    17.30    Диема спорт

