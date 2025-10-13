БФС съобщи чакана новина за вечното дерби

Първото вечно дерби за сезона между Левски и ЦСКА бе насрочено за 8 ноември, събота, от 15:30 ч. От БФС публикуваха програмата до 15-ия кръг, както и за 1/16-финалите за Купата на България.

Сините и червените стартират участието си на 29 октомври, като от 13:30 ч. воденият от Христо Янев тим гостува в Севлиево, а от 16:30 ч. Левски има визита в Пазарджик.

Вижте цялата програма:

Купа България 1/16 финал

28.10/вторник/ Спартак Пл – Ботев Пд 12.45 Диема спорт

Бдин Вд – Добруджа 13.30

Рилски спортист – Локомотив Сф 13.30

Ямбол 1915 – Спартак Вн 13.30

Фратрия – Арда 15.45 Диема спорт

Дунав Рс – Локомотив Пд 18.45 Диема спорт

29.10 /сряда/ Миньор Пк – Черно море Вн 12.00 Диема спорт 2

Севлиево – ЦСКА 13.30 Диема спорт

Марек – Монтана 13.30

Витоша Бистрица – Берое 13.30

Спартак Пд – Славия 13.30

Спортист Св – Септември Сф 13.30

Загорец НЗ – Ботев Враца 13.30

Хебър 1918 – Левски Сф 16.30 Диема спорт

30.10 /четвъртък/ Черноморец 1919 – Лудогорец Рз 13.30 Диема спорт

Янтра Гб – ЦСКА 1948 16.30 Диема спорт

Приема предложената програма от 13 – ти до 15-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/, както следва:

XIII кръг

24.10 /петък/ Монтана 1921 – Арда 1924 Кж 15.00 Диема спорт

Спартак 1918 Вн – Ботев Пд 17.30 Диема спорт

Локомотив 1929 Сф – Локомотив 1926 Пд 20.00 Диема спорт

25.10 /събота/ Ботев Вр – Септември Сф 13.00 Диема спорт

Славия 1913 Сф – Черно море Вн 15.30 Диема спорт

Левски Сф – Добруджа 1919 Дч 18.00 Диема спорт

26.10 /неделя/ ЦСКА Сф – Берое СЗ 17.15 Диема спорт

27.10/понеделник/ ЦСКА 1948 Сф – Лудогорец 1945 17.30 Диема спорт

XIV кръг

01.11 /събота/ Добруджа 1919 Дч – Спартак 1918 Вн 12.00 Диема спорт

Локомотив 1926 Пд – Ботев Пд 14.45 Диема спорт

Септември Сф – Славия 1913 17.30 Диема спорт

02.11 /неделя/ ЦСКА Сф – Монтана 1921 12.45 Диема спорт

Арда 1924 Кж – Левски Сф 15.15 Диема спорт

Черно море Вн – Лудогорец 1945 17.45 Диема спорт

03.11/понеделник/ Берое СЗ – Локомотив 1929 Сф 16.00 Диема спорт

Ботев Вр – ЦСКА 1948 Сф 18.15 Диема спорт

XV кръг

07.11 /петък/ Спартак 1918 Вн – Септември Сф 15.00 Диема спорт

Ботев Пд – Добруджа 1919 Дч 17.30 Диема спорт

08.11 /събота/ Локомотив 1929 Сф – Ботев Вр 12.00 Диема спорт

Левски Сф – ЦСКА Сф 15.00 Диема спорт

Локомотив 1926 Пд – Берое СЗ 18.00 Диема спорт

09.11 /неделя/ Славия 1913 – Монтана 1921 12.30 Диема спорт

ЦСКА 1948 Сф – Черно море Вн 15.00 Диема спорт

Лудогорец 1945 – Арда 1924 Кж 17.30 Диема спорт

