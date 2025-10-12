Левски готви ключов трансфер

Скаутите на Левски търсят играчи за "сините" в третата дивизия на Португалия. На "Герена" трескаво се нуждаят от типичен централен нападател.

Както е известно, именно от третото ниво на Португалия дойде Мустафа Сангаре. Същото важи и за друг спряган футболист за „Герена“ – Хуан Переа от Локомотив (Пловдив).

Иначе през лятото от Левски се бяха прицелили в Андре Кловис от Академико Визеу и уж бяха близо до подпис с него. Нещата обаче пропаднаха, след като португалците им поискаха 1 млн. евро. Според запознати там няма клуб от второто ниво на футбола в страната, който да се раздели с титуляр за по-малко пари.

