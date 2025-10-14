Левски, ЦСКА и Лудогорец в схватка за новата звезда в родния футбол

Нова звезда се появи в родния футбол и името му на секундата е свързвано с най-добрите отбори у нас - фаворитите за титлата през този сезон Левски и Лудогорец, както и богаташите от ЦСКА.

Става въпрос за перлата на втородивизионния Вихрен Сандански Лео Пимента, пише „Мач Телеграф“. С него президентът на клуба Коко Динев затвърди репутацията си на човек, който има нюх към чужденците. Този път специалистите твърдят, че той е ударил десетката с крилото.

До този момент Лео Пимента има 5 гола и 1 асистенция. Две от попаденията му пък бяха с цената на 6 точки. Освен това е на 25 години и има накъде да се развива.

Запитвания за цената му са отправили няколко клуба от Първа лига, които са пращали емисари, които да следят изявите на Лео Пимента в различни мачове на Вихрен. Конкретни имена не се споменават, но родните колоси със сигурност са на "първа линия". Там вероятно са още ЦСКА 1948 и Черно море.

Смята се, че Динев едва ли ще приеме оферта, която е по-малка от 250 000 лева. Парите от евентуалната сделка пък ще бъдат използвани, за да бъдат привлечени нови играчи.

Една от тайните на Динев за успех при легионерите е, че той разчита на препоръките на свои бивши играчи за футболисти, които може да му свършат работа. Едни от най-големите му открития са Гарра Дембеле, Базил де Карвальо, Маркиньос, Удоджи, Серджиньо и др.

