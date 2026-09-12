Левски, ЦСКА и Лудогорец в схватка за новата звезда в родния футбол
До този момент играчът има 5 гола и 1 асистенция
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До този момент играчът има 5 гола и 1 асистенция
Няма кариера на футболист
Благоевград. Млади футболни надежди на отборите ЦСКА, „Левски", „Славия", „Пирин", Ботев – Пловдив, както и тимове от Гърция и Македония ще премерят с...