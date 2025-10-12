Барселона обяви края за Левандовски

Полската звезда Роберт Левандовски ще напусне Барселона след края на сезона. Новината разпространи каталунският вестник "Спорт".

Лева има 7 мача и 4 гола за испанския шампион в Ла Лига досега през настоящата кампания. Той обаче често остава на пейката за сметка на Феран Торес.

21-годишният камерунец Карл Ета Ейонг от Леванте се разглежда като евентуален заместник на Левандовски през следващия сезон, се казва в информацията.

Левандовски се присъедини към Барселона през 2022 г. след успешни периоди в Байерн Мюнхен и Борусия Дортмунд. Той спечели требъл с Байерн през 2020 г. под ръководството на настоящия треньор на Барса Ханзи Флик.

