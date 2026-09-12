Това ли е заместникът на Левандовски в Барса
Неговият договор изтича
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Неговият договор изтича
Има няколко варианта пред ръководството
Карл Ета Ейонг от Леванте се разглежда като евентуален заместник на Левандовски
Барселона разби Борусия Дортмунд с 4:0 на четвъртфиналите в Шампионската лига, а Роберт Левандовски продължи традицията да наказва "жълто-черните"....
То е свързано с изтичащия му договор
В близките часове вероятно ще бъде завършен трансферът
Полякът с уникален хеттрик за обрат от 0:2 до 4:2 срещу Борусия (Д) в дербито
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Левандовски стана най-резултатният чужденец в Германия
Нападателят на "Байерн" Роберт Левандовски продължава да впечатлява. Левандовски прибра 4 награди наведнъж от Книгата на рекордите "Гинес". Интереснот...