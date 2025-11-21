Това ли е заместникът на Левандовски в Барса

Барселона знае колко усилия ще са необходими, за да осигури Хари Кейн като заместник на Левандовски. Започват да се носят слухове за пристигането на англичанина в отбора на "Блаугранас".

Един от ясните приоритети изглежда е намирането на наследник на Роберт Левандовски, чийто договор изтича и който ще навърши 38 години през август 2026 г.

Тук се появява името на Хари Кейн. Според каталунските медии, английският нападател набира все по-голяма популярност с всяко свое представяне. Друго име, което е силно свързвано, е Хулиан Алварес, въпреки че изглежда почти невъзможно да се откъсне от Атлетико Мадрид.

Една от основните причини, поради които англичанинът се възприема като реалистична алтернатива, е, че има клауза за освобождаване за следващото лято, определена на около 65 милиона , въпреки че договорът му е до 2027 г.

