Кои са наследниците на Рубен Аморим

Манчестър Юнайтед разглежда мениджъра на Кристъл Палас Оливър Гласнер като водещ кандидат за заместник на уволнения Рубен Аморим.

Според "Индипендънт", клубът от Манчестър ще разгледа и кандидатурите на мениджъра на Ипсуич Кийрън Маккена и Енцо Мареска, който преди това беше уволнен от Челси.

Смята се също, че Юлиан Нагелсман , който е начело на германския национален отбор, също може да е сред претендентите за поста, тъй като директорът на Манчестър Юнайтед Кристофър Уивел е добре запознат с работата на специалиста.

