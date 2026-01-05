ВАР, дузпи и светкавичен удар. ПСЖ спечели нервното дерби на Париж

Пари Сен Жермен победи с 2:1 гостуващия ФК Париж в напрегнатото столично дерби от 17-ия кръг на първенството на Франция – първи подобен сблъсък между двата тима от 1978 година насам. Мачът започна бурно и още в 27-ата минута шампионите получиха дузпа, но тя беше отменена след намесата на системата за видеоарбитраж, което нажежи атмосферата на стадиона.

В самия край на първото полувреме Дезире Дуе даде аванс на домакините и изпрати ПСЖ на почивката с преднина. След паузата дербито стана още по-нервно и шест минути след подновяването Вилем Гьобел изравни за ФК Париж от дузпа, отсъдена за нарушение на Иля Забарни в наказателното поле.

Радостта на гостите обаче продължи по-малко от две минути. Усман Дембеле реагира светкавично и върна аванса на Пари Сен Жермен, с което осигури трите точки за шампионите. ПСЖ остава без загуба у дома през сезона и заема второ място в класирането, само на точка зад лидера Ланс.

За ФК Париж поражението задълбочи кризата – тимът е 15-и със 16 точки и вече шест поредни мача няма победа в Лига 1.

Първенство на Франция по футбол, срещи от 17-ия кръг:

Брест - Оксер 2:0

Льо Авър - Анже 2:1

Лориен - Мец 1:1

Олимпик Марсилия - Нант 0:2

Пари Сен Жермен - ФК Париж 2:1

От събота:

Монако - Олимпик Лион 1:3

Ница - Страсбург 1:1

Лил - Рен 0:2

От петък:

Тулуза - Ланс 0:3

Ланс е начело във временното класиране с 40 точки, пред Пари Сен Жермен с 39, Олимпик Марсилия и Лил с 32 точки. Следват Олимпик Лион и Рен с по 30 точки и други.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com