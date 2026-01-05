Драма до последната секунда! Сити изпусна победата срещу Челси

Манчестър Сити и Челси завършиха при равенство 1:1 в дербито от 20-ия кръг на английската Висша лига, след като лондончани изравниха дълбоко в добавеното време. Със спечелената точка „гражданите“ събраха 42 и изпревариха Астън Вила на второто място по голова разлика, но пропуснаха възможността да се доближат по-сериозно до лидера Арсенал, който има 48 точки.

Челси, воден от временния мениджър Калъм Макфарлън, се спаси от втора загуба в последните си три мача благодарение на хладнокръвието на Енцо Фернандес в четвъртата минута на добавеното време. Въпреки това „сините“ удължиха серията си без победа на четири срещи, но изместиха Манчестър Юнайтед от петото място, като и двата отбора имат по 31 точки.

Домакините поведоха в 42-ата минута чрез нидерландеца Тиджани Райндерс, след като преди това и двата тима пропуснаха добри положения. За Челси 18-годишният Естевао не успя да преодолее защитата на Сити, а малко по-късно Фил Фоудън стреля встрани.

Малко преди гола Ерлинг Холанд пропусна на два пъти да даде аванс на „гражданите“, а след почивката Енцо Фернандес отново не намери целта при атака за Челси. В 59-ата минута домакините имаха претенции за дузпа за нарушение срещу Раян Шерки, но сигнал не последва.

Десетина минути преди края Рубен Диаш напусна принудително терена заради контузия, а в добавеното време драмата бе пълна. Вратарят Джанлуиджи Донарума спаси първия удар на Фернандес, но аржентинецът бе най-съобразителен при добавката и донесе крайното 1:1, което остави Сити с усещането за изпусната победа.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 20-ия кръг на Висшата лига:

Манчестър Сити - Челси 1:1

Евертън - Брентфорд 2:4

Фулъм - Ливърпул 2:2

Нюкасъл - Кристъл Палас 2:0

Тотнъм - Съндърланд 1:1

Лийдс - Манчестър Юнайтед 1:1

От събота:

Борнемут - Арсенал 2:3

Астън Вила - Нотингам Форест 3:1

Брайтън - Бърнли 2:0

Уулвърхямптън - Уест Хям 3:0

Лидер в класирането е Арсенал с 48 точки, пред Манчестър Сити и Астън Вила с по 42. Следва Ливърпул с 34 точки, а Челси и Манчестър Юнайтед имат по 31, пред Брентфорд и Съндърланд с 30 точки и други.

