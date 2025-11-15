Левандовски приключва с Барселона. Кой е наследникът

Барселона планира да привлече нов централен нападател през следващото лято, тъй като клубът гледа отвъд ерата на Роберт Левандовски.

Полският ветеран е на 37 години и навлиза в последните месеци от договора си, а преговори за продължаване на контракта практически липсват – знак, че раздялата е все по-реалистична.

Въпреки желанието на Левандовски да остане и увереността му, че може да допринася на високо ниво, високата му заплата е сериозно препятствие за каталунците. Дори и наличието на Феран Торес не променя плана на Барса – клубът иска топ нападател и вече е оформил кратък списък.

Кандидатите са четирима:

Хулиан Алварес – шансовете му намаляха след придобиването на Атлетико Мадрид от Apollo Sports Capital. Аржентинецът е смятан за ключова фигура в новия им проект.

Хари Кейн – договорът му с Байерн е до 2027 г., но ако германците не го убедят да преподпише, може да бъдат принудени да го продадат. Формата му е впечатляваща, а цената би била около 60 млн. евро .

Серху Гирасси – Борусия Дортмунд също би поискал подобна сума. Нападателят е изключително резултатен във вече втори пореден сезон.

Карл Ета Ейонг (Леванте) – най-достъпният вариант. Барселона опита да го привлече още през лятото, а 22-годишният талант може да бъде купен за около 30 млн. евро.

Каталунците са решени да осигурят дългосрочен наследник на Левандовски и да подсилят атаката преди сезона 2025/26, което прави новия трансфер приоритет за спортното ръководство.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com