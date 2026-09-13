HONGQI направи предпремиерен дебют с два от моделите си на „Гала в София“ на Соня Йончева
През следващите месеци предстои и официална премиера на HONGQI и всички модели, които марката ще предлага в България
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През следващите месеци предстои и официална премиера на HONGQI и всички модели, които марката ще предлага в България
Световното сопрано проговори за болката на майчинството, цената на славата и битката децата да не изгубят себе си
Какво предстои за българската прима
Кирил Кирилов и Евгени Генчев бяха на концерта на оперната прима във Виена
Диригентът Георги Милтиядов спечели вота на публиката в категория „Млад музикант на годината“
Те имат право да са в собствените си реалности, заяви оперната прима
Оперната прима разказва за интересните ѝ срещи на световната сцена
Тя ще се представи в една от любимите си роли
Оперната прима получи орден
През 2023 година знаменитият Версайски дворец чества своята 400-годишнина
Соня Йончева получи званието доктор хонорис кауза на Музикалната академия в Пловдив
Ивелина Чоева и Соня Йончева също грабнаха призове на церемонията
Бисове и заря огласиха площада пред „Свети Александър Невски“
Концертът на звездите „Гала в София“ е утре от 20 часа на площада пред храм-паметник „Свети Александър Невски“
Стана певица на годината
Това се случи дни преди концерта на оперната прима с Пласидо Доминго в София
Оперната дива е разговаряла за бъдещ проект с Джеймс Камерън
Над 1,3 милиона души аплодираха Соня Йончева
Площадът пред „Свети Александър Невски“ е митично и магично място, казва световната прима
Младата дизайнерка спечели конкурса, обявен от световното сопрано