Публикуваният доклад на Сметната палата за периода 2023–2025 г. потвърждава констатациите на настоящото ръководство на Министерството на културата, направени при встъпването му в длъжност, за натрупани през годините финансови дисбаланси, системни пропуски в контрола и недобри управленски практики.

Това съобщиха от пресцентъра на ведомството. Ето какво гласи цялото изявление:

Още през май 2026 г. Министерството на културата предприе незабавни мерки за овладяване на заварената финансова криза, като въведе механизъм за оптимизиране на финансовото управление, ограничения при поемането на нови задължения и по-стриктни механизми за отчетност.

За шест месеца бяха разплатени наследени и финансово необезпечени задължения от 2025 г. в сферата на сценичните изкуства в размер на над 25 милиона евро, а недостигът на средства беше намален с около 11 милиона евро.

По част от препоръките на Сметната палата Министерството на културата предприе действия още преди приемането на окончателния одитен доклад.

На 3 ноември 2026 г. министърът на културата Евтим Милошев внесе в Министерския съвет доклад за разработването на Национална стратегия за развитие на културата. Създаден е Координационен съвет, който да ръководи процеса по изготвянето на стратегическия документ.

В изпълнение на политиката за възстановяване на финансовата дисциплина още през юни 2026 г. бяха разработени и въведени правила за организацията на бюджетния процес в Министерството на културата, с което е изпълнена и втората препоръка на одита.

Министерството на културата работи по въвеждане на национален план за финансово оздравяване на държавните културни институти, насочен към преодоляване на системните причини за натрупването на дефицити.

Констатациите на Сметната палата потвърждават необходимостта от започнатите реформи. Приоритет на Министерството на културата е не само преодоляването на последиците от наследените проблеми, но и изграждането на устойчив модел на управление, който гарантира законосъобразното и ефективно разходване на публичните средства, финансовата стабилност на културните институти и предвидима среда за тяхното творческо развитие.