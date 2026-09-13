Напрежение в София. Нова серия от сигнали за бомби
Получени са около 10
Следете всички новини, анализи и коментари за Сметната Палата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Получени са около 10
"Прогресивна България" предлага три тежки одита
Избраните положиха клетва пред Народното събрание
Четиринайсет години след влизане в сила на Закона за горите, все още не е проведена национална инвентаризация
От палата бяха дадени конкретни препоръки на министрите на труда и социалната политика и на образованието и науката
Решението е взето във връзка с внесения на 10 декември 2024 г. в 51-то НС законопроект за изменение на Закона за Сметната палата
Това е от значение за националната сигурност на Република България
Публикуван е и списък на партиите, които са получили държавна субсидия
Двамата разговаряха по актуални въпроси
Във връзка с обновяване на Единния регистър по Изборния кодекс
Говори Никола Минчев от ПП-ДБ
Заради скандала с търга за спирки ЦМГ е проверяван от сериозни одитори, заяви съветникът от ГЕРБ Зафир Здравков Парламентът може да поиска Сметната...
Препоръчват денонощно да има дежурен инспектор във всяко подразделение на БАБХ Не са осигурени достатъчно пари за ефективен контрол върху храните. То...
Банковият надзор на БНБ не е достатъчно ефективен за поддържане на стабилността на банковата система и за защита на интересите на вложителите. С така...
Сметната палата ще може да предлага освобождаване от длъжност на лице, което носи управленска отговорност и вследствие на негово действие или бездейст...
София. Има една отлична работеща Сметна палата, която ще продължи да работи така в бъдеще въпреки околната среда. Виждате – опитват се да върнат стари...
Кабинетът на Борисов със спестявания в банки и имоти 7719 декларации са подадени от властта в Сметната палата. 1115 от документите са встъпителни дек...
София. Сметната палата извърши одит на изпълнението на „Управлението на националните паркове" за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2012 г, информират...
Избират днес новия одитор №1
София. Земеделското и здравното министерство, БАН, БТА и Държавния резерв са допуснали съществени отклонения във финансовите си отчети за 2012 г. и те...