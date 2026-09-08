Евтим Милошев следи следприватизационния договор на киноцентър "Бояна". Важно е за филмопроизводството

Министерството на културата следи с особено внимание темата, свързана с развитието на Киноцентъра „Бояна“, предвид значението му за българската филмова индустрия, съобщиха от ведомството.

По повод поставените в публичното пространство въпроси, на 28 август 2026 г. в Министерството на културата е постъпила официална информация от Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК), която по закон осъществява следприватизационния контрол по договора за приватизационна продажба на 95% от капитала на „Бояна филм“ ЕАД, сключен на 24 януари 2006 г. Съгласно информацията на АППК за приключилите и проверени отчетни периоди от 11 ноември 2006 г. до 10 ноември 2024 г. не е установено неизпълнение на основните задължения по приватизационния договор, включително по отношение на инвестиционната програма, запазването на предмета на дейност, изискването не по-малко от 80% от приходите да се формират от договорената дейност, ограниченията за разпореждане с недвижимите имоти и задълженията, свързани с филмопроизводството.

Контролът на АППК върху отчетните документи за периода 11 ноември 2024 г. – 10 ноември 2025 г. все още не е приключил, а срокът за представяне на отчетните документи за последния период от 11 ноември 2025 г. до 10 ноември

2026 г. е 30 юни 2027 г. Собствениците на Киноцентъра „Бояна“ са заявили публично, че не предвиждат промяна в предназначението на комплекса и възнамеряват да продължат развитието му като филмова инфраструктура. Към настоящия момент Министерството на културата не разполага с данни за предстоящо преустановяване на филмовата дейност или промяна в предназначението на комплекса, се казва още в съобщението на Министерството на културата.

Министерството на културата ще продължи да изисква и анализира информацията от компетентните институции и при необходимост ще предприема действия в рамките на своите законови правомощия.