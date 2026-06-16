Върховна историческа справедливост и мощен акт на национално самочувствие разтърсиха българската културна общественост. Докрая на настоящата година се очаква официално да бъде връчена напълно възстановената държавна награда за публицистика и поезия на името на великия Христо Ботев. Гръмката новина обяви заместник-министърът на културата доц. д-р Пламен Славов по време на емблематично събитие в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, където бяха представени две юбилейни антологии на издателство „Български писател“. По думите на заместник-министъра, това решение увенчава категоричната воля на държавата, на правителството и на Министерството на културата да върнат блясъка на най-святото име в българската памет.

Доц. Пламен Славов не спести острите думи и направи шокиращо признание, обяснявайки, че в продължение на дълги години това най-високо отличие е било цинично пренебрегнато, забравено и напълно маргинализирано от институциите. Според него, днешното възстановяване на наградата не е просто административен акт, а достоен жест на преклонение, събуждане на историческата памет, изцяло възстановена държавна ангажираност и извор на истинско национално самочувствие. Чрез този триумфален ход България най-накрая ще отдаде заслужена и закъсняла почит към Христо Ботев, когото доц. Славов определи като един от най-великите световни поети и безспорен водач на българската национална революция.

Държавният статут срещу регионалния компромис

Сагата около възраждането на приза започна още в началото на две хиляди двадесет и трета година, когато Министерството на културата официално даде заявка, че разработва предложение за учредяването на специална награда за поезия и публицистика на името на Ботев, каквато до този момент реално никога не е била връчвана с такъв ранг. От ведомството разясниха дълбоката разлика с миналото: години наред е била присъждана Ботева награда от Община Враца, но тя е имала изцяло регионален характер. Подобен компромис изобщо не отговаря на статута, авторитета и колосалното значение, което нашият национален гений, като обединяваща фигура и консенсусна личност, притежава за цялото българско общество и за устоите на националната ни идентичност.

Наредбата е променена

Грандиозното учредяване на наградата за поезия и публицистика вече е законово подплатено чрез решително изменение на Наредба номер две от единадесети април две хиляди и седма година на министъра на културата, регулираща награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата. Според новите разпоредби, предложени от ведомството, най-престижната награда „Христо Ботев“ за поезия и публицистика ще се връчва лично от министъра на културата веднъж на две години, превръщайки се в най-висшето мерило за творчески гений в съвременна България.



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