Нова ера за средновековната държавност: Битката ще е срещу свлачищата и времето

На историческата дата 2 юни 2026 г. Министерството на културата официално пречупи дългогодишни административни бариери и предаде управлението на Архитектурно-музейния резерват „Трапезица“ директно в ръцете на Община Велико Търново. С подписването на приемателно-предавателния протокол се дава ход на стратегическото решение на Министерския съвет от април тази година, с което един от най-ярките символи на Второто българско царство се предоставя безвъзмездно на местната власт за срок от 10 години. Този акт не е просто прехвърляне на собственост, а спасителен пояс за недвижимата културна ценност с национално значение, която от години чакаше решителна децентрализация, за да развие пълния си потенциал.

Официалното приключване на процедурата отваря широко вратите за спешното решаване на натрупани през годините тежки инфраструктурни и геозащитни проблеми в района. Най-критичната точка от дневния ред на общината е незабавното овладяване на опасните свлачищни процеси по хълма Трапезица, които застрашаваха както целостта на безценното археологическо наследство, така и сигурността на хилядите туристи. Проблемът беше поставен остро на вниманието на ведомството от областния управител на Велико Търново още в началото на 2026 г., а светкавичната реакция на правителството осигури необходимата институционална и финансова рамка, за да започне реалното укрепване на терена.

Преминаването на резервата под управлението на Община Велико Търново гарантира много по-висока скорост и оперативна гъвкавост при реализирането на проекти за консервация, реставрация и съвременна социализация. Местната администрация вече има развързани ръце да превърне историческия хълм в световна туристическа атракция, като паралелно с това продължи мащабните археологически проучвания. Въпреки че децентрализацията е факт, държавата няма да се оттегли напълно – Министерството на културата ще продължи да упражнява стриктен контрол по Закона за културното наследство, работейки в тясно партньорство с Регионалния исторически музей във Велико Търново, за да гарантира, че величието на средновековна България ще бъде съхранено за поколенията.

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