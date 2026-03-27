Културният министър: Почти цялата система е в сериозен дефицит

Повече от половин милион лева по договори от миналата година остават неразплатени, а в края на годината Фонд „Култура“ е върнал над 5 млн. лева неизразходвани средства. Това заяви пред БНТ министърът на културата Найден Тодоров, като очерта сериозна криза в системата и забавяния, които засягат целия сектор.

„Фонд „Култура“ действително беше в много тежко състояние. Въпреки закъснението с цяла година, в последния месец е свършена много работа и хората работят на сериозни обороти“, каза Тодоров.

По думите му институцията, която трябва да бъде основен инструмент за културна политика, в момента е източник на проблеми.

„Фонд „Култура“ би следвало да бъде най-ценният инструмент на държавата, а в момента е източник на скандали. Изпратил съм инспектората, за да се установи как се е стигнало дотук“, посочи Найден Тодоров.

Министърът призна, че ситуацията в сектора е тежка не само във фонда, но и в самото министерство. „Който и сектор от културата да отворя, има забавяния, има проблеми. Министерството беше в някаква степен блокирано“, заяви той.

Тодоров обясни, че една от основните причини е масовата смяна на кадри. „Освободени са над 80 души. Когато липсва институционална памет и приемственост, процесите започват да се случват на принципа проба-грешка“, подчерта министърът.

Сериозни проблеми се открояват и в системата на сценичните изкуства, която според него е в дълбок дефицит. „Системата отдавна не функционира. Има тумори в нея, но по-големият проблем е, че почти цялата система е в сериозен дефицит“, заяви Найден Тодоров.

Той предупреди, че натрупаните проблеми не могат повече да бъдат игнорирани. „Не можем да замитаме нещата под килима. Ще започне да се говори дали този модел изобщо работи“, каза министърът.

В отговор на кризата вече се подготвя реформа в начина на финансиране на сценичните изкуства. „Готови сме с проект за промяна на модела, но тя не може да се случи без парламента“, подчерта Найден Тодоров.

