Сър Брин Терфел идва в София в началото на нов етап от своята кариера
Само месеци след назначаването му за първи артистичен директор на новосъздадената Oxford International Opera сър Брин Терфел се завръща в София. На 18...
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Само месеци след назначаването му за първи артистичен директор на новосъздадената Oxford International Opera сър Брин Терфел се завръща в София. На 18...
Легендарният пианист ще свири под диригентството на маестро Найден Тодоров
На 21 май в зала „България“ Софийска филхармония представя концерт, който събира на една сцена легендата Гидон Кремер и маестро Найден Тодоров. Програ...
В програмата на концерта прозвучаха творби на едни от големите имена в българската музика
На 2 април Софийската филхармония излиза на сцената на зала "България" в компанията на двама забележителни музиканти - цигуларят Юлиан Рахлин и маестр...
Нашата задача е заедно да напишем симфонията на нашия живот, заяви министърът на културата
Кризата в културата налага реформа във финансирането на сценичните изкуства
Министерство на културата проверява актьора
Ето как страната ще отбележи 150-тата годишнина
Раздават 1 милион евро за честванията за Априлското въстание
Пари има, но се разпределят по абсурден начин, каза Найден Тодоров
Системата се е крашнала отдавна не само за тях, но ни трябва и помощта на НС, каза той
Тя ще събере лидери, министри, политици, дипломати, специалисти по комуникации, представители на гражданското общество
Разговаря с директорите за належащите нужди
Ще работим не само за културата, но и за цялото общество, каза прочутият диригент
На 28 март маестро Найден Тодоров ще застане на пулта на Филхармоничния оркестър на Тюрингия за концерт в Тонхале - Цюрих — една от най-престижните ко...
Маестро Найден Тодоров издигна културата и културното наследство на пиедестал
Концертът със Северночешката филхармония в зала „Дворжак“ продължава европейската линия в кариерата на Маестрото
На 7 януари националният оркестър ще партнира на българското сопрано от световния оперен елит Соня Йончева
След поредица от успешни гастроли в Китай с български и международни оркестри, маестро Найден Тодоров продължава своя творчески път на световната сцен...