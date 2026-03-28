Найден Тодоров каза в Истанбул кой е последният мост между хората

В Истанбул днес продължава Международният форум за стратегически комуникации „Стратком - 2026“, който събира водещи политици, дипломати, експерти, представители на академичните среди и медиите от около 40 държави и редица международни организации.

България участва в събитието с делегация, в състава на която са министърът на културата Найден Тодоров и министърът ни на външните работи Надежда Нейнски. Министър Тодоров е лектор във втория ден на форума, в панела „Преосмисляне на меката сила: влияние и граници в условията на глобален разрив“.

Форумът, който се провежда за пети път, е посветен на темата „Разрушаване на международната система: кризи, наративи и търсене на ред“ и поставя във фокус ролята на стратегическата комуникация в условията на глобална несигурност, наративна конкуренция и кризи.

В изказването си министър Тодоров постави акцент върху връзката между страха, агресията и липсата на познание между обществата.

„В човешката природа е да се страхуваме от непознатото“, каза министър Тодоров. „А агресията - животът го е доказал - много често е резултат именно от този страх“, посочи той.

По думите му днес светът се намира в ситуация, в която е „много по-лесно да удариш някого, когото не познаваш, отколкото някого, когото познаваш и уважаваш“.

„Затова най-сериозният инструмент срещу световната агресия в момента е да се научим да се познаваме по-добре“, подчерта министърът. Според Найден Тодоров именно тук се откроява ключовата роля на културата като форма на комуникация.

„Културата използва инструменти, които ни помагат да оставим конфликтите в миналото и да се съсредоточим върху онова, което ни свързва – общи цели, общи проекти, общи идеи“, каза министър Тодоров и добави: „Историята е показала, че изкуствата – особено невербалните – могат да свързват дори хора, които нямат много възможности за пряка комуникация помежду си“, добави той. Министърът подчерта още, че дори в най-тежките кризи културата остава „последният мост между хората“, който не бива да бъде разрушаван.

„Днес светът отделя по-малко внимание и средства за култура, отколкото преди десетилетия. Дали е случайно, че с намаляването на културния обмен се увеличиха и конфликтите по света – не зная. Но културата като комуникация винаги дава ясни знаци много преди да се случи катастрофата“, посочи той.

Министър Тодоров сподели и част от професионалния си опит в сферата на музиката: „Музиката е комуникация чрез емпатия – тя ни кара да чувстваме и преживяваме заедно. Тя ме е научила, че с всеки човек може да се намери общ език – поне езикът на музиката.“

Българският министър на културата завърши изказването си с метафората за света като какофония, в която липсва хармония: „Ако целта ни е симфония – звучене в синхрон – то днес живеем в какофония. Нашата задача е заедно да напишем симфонията на нашия живот така, че да не се срамуваме от света, който оставяме на децата си.“.

В рамките на посещението си в Истанбул по-рано министър Найден Тодоров посети Желязната църква „Свети Стефан“ и проведе срещи с проф. д-р Бурханеттин Дуран, ръководител на Дирекцията по комуникациите към Президентството на Република Турция - домакин на форума, както и с Методи Туйков, първи секретар в Генералното консулство на Република България в Истанбул. В срещата с проф. Дуран участва и посланика ни в Турция Н. Пр. Ангел Чолаков, като по време на разговора бе обсъдена ролята на културата като мост между хората.

