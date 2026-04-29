Найден Тодоров и Софийската филхармония отправиха музикално послание за историята, бъдещето и духа на България

Министър-председателят Андрей Гюров присъства на концерта на Софийската филхармония „Ритъмът на българския дух - музика от сърцето на България“ под диригентството на министъра на културата маестро Найден Тодоров. Събитието е по повод 150-годишнината от Априлското въстание и се проведе в сградата на Министерския съвет.

Сред официалните гости бяха министърът на образованието и науката Сергей Игнатов, зам.-министърът на културата Виктор Стоянов, министърът на финансите Георги Клисурски, министърът на отбраната Атанас Запрянов, заместник-министърът на външните работи Марин Райков, министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, министърът на здравеопазването Михаил Околийски, министърът на земеделието и храните Иван Христанов и др.

„Уважаеми г-н министър-председател, уважаеми колеги, скъпи дами и господа, скъпи колеги от оркестъра, аз исках изключително много да бъда днес със Софийската филхармония в Министерския съвет. Говорих с някои колеги от оркестъра – сякаш тук ни е мястото – Националният оркестър на България в сърцето на България!“ – с тези думи започна краткото представяне на програмата на концерта министър Найден Тодоров.

„Формалният повод да сме днес тук е всъщност една голяма годишнина – 150 години от Априлското въстание. Поради тази причина сме избрали български произведения, които да покажат красотата на България чрез българската музика“, подчерта маестро Тодоров. И продължи: „Защо е толкова важно за нас Априлското въстание? Защото, ако не бяха онези хора, които жертваха себе си преди 150 години, Европа нямаше да чуе за нас, нито да разбере какъв народ живее тук, за да се отзове на нашия зов за помощ“.

Министър Тодоров си позволи да направи и паралел с настоящето, задавайки на присъстващите в Министерския съвет един почти реторичен въпрос: „Кой е начинът, по който Европа може да чуе за нас? Културата! Културата е онова, с което всички ние можем да се гордеем във всеки един момент – заради уникалното наследство, което имаме, и също така заради уникалните хора на изкуството, с които разполагаме. Ето един пример – тук, зад мен, в момента е Националният оркестър на България, съставен от най-добрите музиканти на нашия народ. Надявам се, докато слушате тази прекрасна музика, да се убедите, че културата не е разход, а е инвестиция в нашето собствено бъдеще“, подчерта министър Тодоров, минута преди под палката му Националният филхармоничен оркестър на България да изпълни химна на Република България.

В програмата на концерта прозвучаха творби на едни от големите имена в българската музика - Веселин Стоянов, Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Марин Големинов и Георги Златев-Черкин.

