Найден Тодоров и Софийската филхармония отправиха музикално послание за историята, бъдещето и духа на България
В програмата на концерта прозвучаха творби на едни от големите имена в българската музика
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В програмата на концерта прозвучаха творби на едни от големите имена в българската музика
Класиците предлагат изключителни преживявания с мотото „Оставаме заедно“
Алфред Ешве представя Бетовен, Моцарт и Шуберт със Софийската филхармония
Софийската филхармония чества празника на Англия със специален концерт На 12 юни, 19 ч. в зала „България" Софийската филхармония ще представи един „к...
Урош Лайовиц ще дирижира Дворжак
Софийската филхармония ще отпразнува Трети март с 11-часов маратон. Целодневният концерт в зала "България" ще събере най-добрите състави на инструмент...
Маестро Найден Тодоров
След като преди месец диригентът Илия Михайлов беше отстранен от Софийската филхармония и обвини ръководството в злоупотреби, вчера колегата му Любка...